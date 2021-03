Da oggi non butteremo più i capi di abbigliamento che si sono allargati perchè li possiamo restringere lavandoli.

A molti sarà capitato di non poter più indossare dei capi di abbigliamento in seguito ad una dieta, o perché acquistati della taglia sbagliata. Buttarli nella spazzatura oppure regalarli è un vero peccato, specialmente quando a quel vestito si è affezionati o piace davvero tanto.

Esiste un metodo per restringere un capo di abbigliamento, fino alla taglia che si desidera evitando di dover recarsi dal sarto, e pagare per farselo restringere.

Da oggi non butteremo più i capi di abbigliamento che si sono allargati perchè li possiamo restringere lavandoli. Ecco come fare!

Restringere i tessuti in cotone e sintetici

Mettere il capo di abbigliamento in lavatrice e scegliere un programma di lavaggio molto caldo e lungo.

Con questo metodo, le fibre del tessuto tendono a perdere la tensione, facendo accorciare l’indumento.

Terminato il lavaggio togliere l’indumento dalla lavatrice e inserirlo nell’asciugatrice.

Impostare un programma lungo e ad alta temperatura.

L’aria calda ed il movimento continuo contribuiranno a restringere le fibre che compongono il tessuto.

Se il capo di abbigliamento è in poliestere può darsi che occorrano più procedimenti per ridurne le dimensioni.

Restringere i tessuti in lana

Mettere l’abito in lavatrice ed impostare un ciclo breve e delicato.

Con la lana occorre fare attenzione, perché è molto sensibile al movimento e al calore e potrebbe restringersi più del dovuto.

Terminato il ciclo in lavatrice, inserire il tessuto in asciugatrice impostando una temperatura bassa, e controllando di tanto in tanto il processo di asciugatura.

Restringere i capi in seta

Inserire il capo in lavatrice ed impostare un ciclo delicato, breve e a bassa temperatura.

Usare un detersivo delicato e controllare l’indumento durante il lavaggio.

Terminato il ciclo, avvolgere il capo in un asciugamano senza strizzare.

La seta può essere asciugata all’aria appesa alla stampella.