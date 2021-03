Uno dei tanti nostri sogni nel cassetto è quello di poter incontrare la nostra star del cuore. Se ciò è molto difficile, possiamo però contattare le celebrità in diversi modi. Se saremo fortunati, inoltre, potremo anche ricevere una risposta. Attenzione però, bisogna sempre agire nel pieno rispetto della privacy dei nostri beniamini.

Utilizzare metodi legali e autorizzati

Prima di tutto bisogna quindi fare molta attenzione a utilizzare solo metodi legati e autorizzati. Chi si chiede come contattare le nostre celebrità preferite e ricevere una risposta spesso va alla ricerca di indirizzi o numeri di telefono privati. Questo è un errore.

Le celebrità hanno il diritto di decidere se e come essere contattate. Dobbiamo quindi utilizzare solo gli strumenti che loro stesse mettono a disposizione. Bisogna quindi evitare appostamenti sotto casa loro o di cercare dati privati in rete. Oltre a essere un comportamento molto irrispettoso, questo potrebbe inoltre costare caro davanti alla legge!

Tanti modi per contattare le star

Come contattare le nostre celebrità preferite e ricevere una risposta quindi? Il primo metodo disponibile è quello dei social. Moltissime star sono infatti attive su Instagram o Twitter ed è possibile scrivere loro un messaggio o taggarle in un post. Anche in questo caso però la comunicazione deve essere rispettosa. Non bisogna inoltre arrabbiarsi se non si ricevere risposta. Più le celebrità sono famose più sono inondate di messaggi. Se il nostro idolo è invece poco conosciuto potremmo avere più chance di ricevere una risposta personalizzata. Molte celebrità hanno inoltre siti web dedicati.

Su queste piattaforme è spesso disponibile una sezione dedicata ai contatti. Qui è possibile trovare indirizzi e-mail a cui inviare messaggi o indirizzi di posta. Quest’ultimi sono spesso cassette postali o indirizzi di agenti o agenzie. Molto raramente è possibile trovare l’indirizzo di casa della star. Scrivendo a questi indirizzi potremmo ricevere risposta. Non è però detto che sarà il nostro beniamino a risponderci. Potremmo infatti ricevere una risposta automatizzata, una cartolina o fotografia autografata o una lettera scritta in realtà dai loro agenti.