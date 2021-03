Gli occhi da ormai un anno e mezzo sono diventati i protagonisti delle nostre uscite. L’unica parte scoperta del nostro viso che ci permette di comunicare con il prossimo ed esprimere le nostre emozioni. Dunque rendere il nostro sguardo impeccabile diviene fondamentale.

Il focus del nostro make up è ormai rivolto agli occhi, accentuare lo sguardo è quello che vogliono tutte, ma proprio tutte. Tuttavia a quante di noi è successo di trasformarsi in un dolcissimo panda?

E già, con l’utilizzo della mascherina incappare in un’incidente di questo tipo è molto facile. E allora diventa indispensabile per evitare ciò, prestare grande attenzione a piccoli accorgimenti riguardanti il make up che fanno la differenza.

La mascherina genera umidità che causa per l’appunto lo scioglimento del mascara. Ma ecco come evitare che il mascara si sciolga a causa della mascherina con questi semplici ma inaspettati consigli!

I prodotti giusti e le soluzioni alternative

Utilizzare un mascara waterproof è il primo passaggio fondamentale. Questo prodotto è stato creato per resistere all’acqua e contrasta anche bene vapore e umidità.

Preparare la pelle delle palpebre e del contorno occhi, opacizzando queste zone con l’uso della cipria che le rende meno oleose.

Utilizzare un primer per le ciglia che volumizza e dà maggiore resistenza al mascara.

Ricorrere all’applicazione dell’extension ciglia potrebbe rivelarsi un’ottima soluzione. Così da non avere neppure la necessità di applicare il mascara stesso.

Utilizzare la laminazione delle ciglia. Questo trattamento a base di cheratina rende le ciglia già curve e forti. Nel caso in cui si voglia aggiungere intensità allo sguardo si può effettuare una tintura delle ciglia, così da avere un effetto mascara naturale.

Come evitare che il mascara si sciolga a causa della mascherina

Questi alcuni consigli per rendere lo sguardo impeccabile e a prova di mascherina. Essa può anche provocare altri problemi alla nostra pelle. Per tanto è necessario prestare attenzione alla propria skincare routine e idratare la pelle con costanza.

