Fare le faccende di casa non è mai un compito piacevole, e tra i doveri che più consumano il nostro tempo c’è sicuramente il bucato. Mettere a lavare i panni, stenderli, stirarli, piegarli e ritirarli è un processo che a volte può occupare anche una giornata intera. È quindi comprensibile voler accelerare i tempi e cercare delle scorciatoie per rendere tutto il processo il più veloce ed efficiente possibile. Purtroppo, a volte fare in fretta può creare più danni che vantaggi, specialmente se abbiamo a che fare con dei panni delicati.

Resistiamo alla tentazione di fare questo per asciugare i vestiti se non vogliamo che si rovinino.

Mai mettere i vestiti a contatto con fonti di calore

Molti pensano che per far asciugare i vestiti più velocemente, sia una buona idea appenderli sopra i termosifoni o nei pressi di una stufa o di un caminetto acceso. In realtà non c’è errore peggiore se ci teniamo alla longevità dei nostri capi preferiti. Resistiamo alla tentazione di fare questo per asciugare i vestiti se non vogliamo che si rovinino. Ma perché non bisognerebbe mai mettere i vestiti accanto a fonti di calore?

Inserti, elastici, cuoio e scarpe si rovinano

Innanzitutto, le stoffe più delicate potrebbero anche bruciarsi o rovinarsi dopo un contatto prolungato con il termosifone. Meglio tenere alla larga da fonti di calore vestiti in seta, lana e anche acrilico leggero. Inoltre, gli inserti dei vestiti corrono il serio rischio di rovinarsi. Per esempio spalline in gomma o in spugna, ma anche parti in cuoio, non reagiscono affatto bene al contatto prolungato con un termosifone o con i pannelli esterni di una stufa.

Per non parlare degli elastici, che rischiano di sfaldarsi o spezzarsi. Anche le scarpe mal sopportano il contatto con fonti di calore, in quanto la colla potrebbe rovinarsi. Come fare per asciugare i vestiti dunque? Occorre soltanto armarsi di pazienza e lasciargli asciugare all’aria.

Se abbiamo un’asciugatrice, ricordiamoci di non utilizzarla mai per questi tre indumenti se non vogliamo creare disastri.