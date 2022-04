Siamo oramai quasi nel vivo della primavera e molti di noi stanno portando in tavola degli ortaggi e della frutta di questa meravigliosa stagione. Stanno incominciando a diventare indiscussi protagonisti dei pranzi e delle cene i piselli, gli asparagi, le nespole e le ciliegie. Però, soprattutto nella prima categoria, a volte scarseggiano delle idee per non servirli sempre nello stesso modo. Per questo oggi parliamo di come reinventare con gusto gli agretti. Infatti, in pochi li condiscono così, ma questo metodo raffinatissimo rallegrerà le nostre papille gustative e quelle dei nostri ospiti. Vediamo insieme quali sono i modi per poterli preparare.

I metodi più comuni per questo genere di verdure

Quando si preparano le barbe di frate, uno dei classici modi per portarle in tavola è l’utilizzo di limone, sale e olio. In questo caso la semplicità sicuramente paga, ma c’è anche un’altra strategia per renderle ancora più golose. Basta infatti mescolarle con dei prodotti caseari. Può essere il caso sia del parmigiano grattugiato, ma anche una piccola dose di formaggio spalmabile. Un modo pratico e veloce per servirle consiste nell’impiegare le sottilette, che conferiscono il giusto sapore e cremosità. Alla fine, basta assaggiare e regolare il gusto con sale e pepe nero, facendo attenzione a rimestare bene il tutto. Se si vuole avere la ricetta completa spiegata nel dettaglio, basta leggere questo approfondimento.

In pochi li condiscono così, ma questo è il modo più raffinato per condire gli agretti che lascerà tutti a bocca aperta

Vediamo però qual è la ricetta che non tutti conoscono. Questa si ispira alla cucina giapponese e prevede l’utilizzo di zucchero, soia e aceto di riso. In caso quest’ultimo mancasse dalla dispensa, si può sempre sostituirlo con quello di vino bianco o di mele, diluito in parte uguale con dell’acqua. Se si vuole ottenere un effetto gourmet, consigliamo di decorare il tutto anche con dei semi di sesamo.

Per incominciare, questi vanno tostati in padella: servono infatti per dare alla fine un tocco di croccantezza e sapidità. Una volta che acquisiscono un colore brunastro, basta metterli da parte e farli raffreddare. Nel mentre bisogna pulire gli agretti e metterli a bollire per qualche minuto. Prendere poi una parte di semi e pestarla con una piccola quantità di zucchero, aggiungendo un cucchiaino di aceto e un cucchiaio di soia. Usare questa salsa per condire le barbe di frate appena cotte, cospargendole poi con ulteriori semini di sesamo.

