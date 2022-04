Non solo un modo per evitare che l’acqua schizzi ovunque, il box doccia può essere davvero un elemento di design. Dai più semplici in plastica dura, fino a quelli in vetro a scomparsa o fissi. In base ai gusti e alle tasche, il box doccia può diventare il punto focale di tutto il bagno. C’è chi ha la possibilità di creare una nicchia per la doccia, piastrellata a mosaico. Chi invece ha solo un piccolo angolo che però ha progettato alla perfezione.

Di qualsiasi modello o tipologia si tratti, tutti si trovano a combattere con lo stesso problema. Per quanto si possa pulire con attenzione, ecco che si formano quelle fastidiose macchioline. Le gocce di acqua scivolano lungo il vetro e si asciugano lasciando aloni biancastri di calcare.

Eliminiamo le macchie di calcare per un box doccia splendente con questo metodo efficace per pulirlo e non lasciare aloni

Abbiamo già parlato di un detergente fatto in casa che può aiutarci a combattere questo problema. Ma delle volte non basta soltanto un prodotto per eliminare le incrostazioni più difficili. C’è bisogno di utilizzare la tecnica giusta per un risultato davvero efficace.

Come liberarsi delle goccioline

Sebbene i prodotti naturali si rivelino efficaci, quando si tratta di incrostazioni datate è bene utilizzare un anticalcare. Diversi sono i detergenti in commercio, ma se sbagliamo l’applicazione nessuno ci sembrerà davvero utile. Prima di tutto dovremo bagnare la parete in vetro o plastica con un getto di acqua fredda. A questo punto, applichiamo il detergente su tutta la superficie, ricordiamo di indossare sempre i guanti. Ora utilizziamo un panno di microfibra leggermente abrasivo. Vanno benissimo quelli con una trama a puntini leggermente rialzata. Questo ci sarà utile per agire meglio sulle incrostazioni ed eliminarle.

Distribuiamo il detergente su tutta la superficie utilizzando il panno e, se serve, applichiamo altro detergente. Lasciamo agire almeno 10 minuti, dopodiché risciacquiamo utilizzando sempre il doccino.

Ecco il segreto che non tutti conoscono

A questo punto, la maggior parte delle persone riutilizza il panno bagnato per ripassare sulla superficie. Ma in questo modo non ci libereremo mai degli aloni. Usiamo invece un asciugamano asciutto per asciugare la parete in vetro. Per finire, procediamo con un detergente per vetri per un effetto ancora più splendente. Ma se vogliamo evitare che si formino altre macchie con il tempo, ecco cosa fare. Acquistiamo un prodotto idrorepellente che andrà a creare uno strato protettivo. Utilizziamolo ogni volta che laviamo il box e in poco tempo vedremo la differenza. Il costo è davvero contenuto ma il risultato è impagabile.

E per sbiancare e pulire le fughe delle piastrelle? Per liberarci delle incrostazioni possiamo usare un alleato della pulizia ecologica. Con pochi cucchiai di prodotto possiamo avere un effetto spettacolare in pochissimi passaggi. Quindi, eliminiamo le macchie di calcare per avere un box doccia super brillante in pochissime mosse. Ricordiamoci però di pulire anche lo specchio del bagno e altre superfici in vetro. Lì la condensa può lasciare lo stesso aloni antiestetici.

Approfondimento

Via gli aloni da vetri e specchi con questo facile e veloce detergente fatto in casa per renderli brillanti