Le piante migliori da bagno contro umidità e cattivi odori. Padre Pio aveva quella profumata nella sua stanza

Le piante ci aiutano a vivere ogni giorno producendo l’ossigeno necessario alla nostra vita. Alcune poi sono anche adatte ad eliminare cattivi odori e a lasciare gli ambienti profumati. Ecco allora tre piante che possono essere molto utili per il bagno. Una di queste era anche quella amata da Padre Pio.

Quando torniamo a casa stanchi dal lavoro ci aiuta a vincere la fatica la presenza delle nostre piante. Ci sediamo accanto alla TV oppure su una poltrona e ci fa compagnia una pianta d’appartamento. La loro presenza ci rilassa perché in fondo ci ricorda quella amica della natura.

Ma le piante sono anche utili all’interno delle nostre case perché ci aiutano a respirare meglio. Sono loro che di giorno trasformano l’anidride carbonica presente nell’aria in ossigeno. Alcune poi sono anche adatte per il bagno, in quanto hanno il potere di assorbire i cattivi odori e anche l’umidità.

La pianta amata da Padre Pio

Una di queste piante è la zamia che viene dalla zona di Zanzibar le isole accanto alla Tanzania. Si racconta che Padre Pio ne avesse una in camera e se ne prendesse cura. In effetti la stanza di Padre Pio era abbastanza piccola e con una finestra ricavata dalle spesse mura del convento. Probabilmente si trattava di un regalo, ma questa pianta tropicale emanava anche un delicato profumo. Nella stanza di Padre Pio era assente il gabinetto. Forse la zamia l’aiutava a sopportare il cattivo odore delle forze oscure, come solo le persone spiritualmente evolute possono avvertirlo.

Tuttavia la zamia è una bellissima pianta dalla crescita molto lenta. Ha la capacità di assorbire l’umidità e di regalare una leggera profumazione. La possiamo posizionare all’interno di un bagno in cui però arrivi molta luce. È l’unica condizione importante per far crescere bene la pianta di Padre Pio. Si tratta di una pianta tipo succulenta ed abituata a vivere in condizioni anche difficili, come la mancanza di pioggia. Indicata anche per le persone poco esperte.

La pianta per i bagni con poca luce

Invece se possedessimo un bagno con una piccola finestra dove la luce che passa è scarsa, allora la pianta giusta è il potos. Una pianta che riesce a vivere in condizioni di luce bassa e che richiede poche cure. Poiché si tratta di piante che hanno anche un portamento ricadente, possiamo tenerla sospesa nel bagno, oppure sistemarla sulla parte alta del mobiletto da bagno. Assorbirà l’umidità e i cattivi odori. È tra Le piante migliori da bagno contro umidità e odori cattivi, però richiede un terriccio sempre umido e delle innaffiature frequenti.

Le piante migliori da bagno. L’aloe vera si nutre di umidità

L’aloe vera, nei suoi modelli piccoli o medi, è una pianta adatta per il bagno. Il suo gel, molto noto fin dagli antichi Romani, ha delle proprietà benefiche per la salute. Questa pianta si può nutrire dell’umidità presente in bagno, ma è importante che trovi la sua temperatura ideale tra i 22 e 25 gradi. Meglio non esporla al freddo umido d’inverno.

Queste 3 piante di dimensioni contenute possono abbellire e aiutarci a rendere l’ambiente del bagno più gradevole, assorbendone gli odori.