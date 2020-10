Chi ha questo brutto vizio lo sa perfettamente. Oltre al cattivo odore che si ha sulle mani bisogna tenere conto anche di quello che si ha sui vestiti. Infatti i fumatori lo sanno, ma non se ne rendono conto perché ci sono abituati. Ma chi invece non fuma, sente subito l’odore di fumo sui capi. Questo succede anche a chi non fuma. Basta semplicemente magari stare a cena a fuori, in un bellissimo giardino ma avere il nostro vicino di tavolo che fuma. E il nostro indumento automaticamente catturerà la puzza di fumo. Se poi sono capi in lana, peggio ancora. La lana si impregna di qualsiasi odore, dal fumo all’odore di fritto (infatti non friggete mai se indossate della lana). Ma se vi trovate in una situazione del genere come eliminare l’odore di fumo dai vestiti?

In ammollo con l’aceto

Come eliminare l’odore di fumo dai vestiti? Prova con l’aceto. Riempite la vostra vasca, oppure una bacinella con dell’acqua calda e versateci dentro dell’aceto. Mettete poi i capi in ammollo per un’ora. L’aceto grazie alla sua acidità riuscirà a spezzare le molecole di fumo e catrame presenti sul capo che causano la puzza. Se vuoi un effetto ancora più strong puoi aggiungere del bicarbonato di sodio.

Terminata l’ora, potete procedere al lavaggio normale in lavatrice, seguendo le indicazioni presenti sul capo. Dopo aver lavato i capi in lavatrice assicuratevi che questa non puzzi. Nel caso in cui dovesse avere un odore sgradevole potete fare un lavaggio a vuoto con un po’ di aceto. Ovviamente questo procedimento dovete farlo se il vostro capo ha un odore veramente forte e sgradevole. Sennò basta tranquillamente un lavaggio in lavatrice per rimuovere un odore leggero di fumo. Se invece è bello pesante, magari come quello dei vestiti della nonna, allora sì, l’aceto fa veramente al caso vostro.

