Per gli intolleranti al glutine ma anche per tutti coloro che amano il cioccolato, soprattutto quello fondente, questa ricetta è per voi. La torta al cioccolato che stiamo per presentarvi si prepara in poche mosse e può essere servita come portata finale dopo una cena con amici e parenti. La preparazione è pensata per chi non ha molto tempo a disposizione ma non vuole rinunciare ad una sfiziosa pausa di bontà.

Ingredienti

200 g di cioccolato fondente;

130 g di burro;

100 g di zucchero;

3 uova;

60 g di cacao amaro.

Da provare assolutamente la torta al cioccolato senza farina e senza lievito. Preparazione

Preparare la torta al cioccolato è davvero un gioco da ragazzi. Prendete un pentolino e fate sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente tagliato a pezzetti ed il burro. Successivamente in una ciotola inserite le tre uova intere e lo zucchero, mescolate con un cucchiaio o con una frusta elettrica. Quando il composto sarà omogeneo versate il cioccolato mischiato con il burro. Aggiungete il cacao amaro, precedentemente setacciato e mescolate ancora per qualche minuto. Infine, versate l’impasto in uno stampo per dolci, precedentemente rivestito con un foglio di carta da forno inumidita con acqua e strizzata. Fate cuocere con una temperatura di 180° per 25-30 minuti.

Una volta cotta fate raffreddare la vostra torta e servite. Per regalare quel tocco di golosità in più potete aggiungere o una crema spalmabile sulla superficie superiore oppure uno strato sottile di zucchero a velo.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Ed ecco che in pochi minuti avrete un dolce semplice, bello da vedere e buono da gustare in compagnia che soddisferà i palati di grandi e piccini.

Se “Da provare assolutamente la torta al cioccolato senza farina e senza lievito. Semplice, buona e adatta per tutti” vi è stato utile, leggete anche “Hai ospiti a cena ma non sai cosa preparare? Prova la torta della suocera pronta in cinque minuti“.