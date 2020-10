Quanto spende, in media, una famiglia italiana tipo per fare la spesa all’anno? Ve lo diciamo noi. 6.570 euro. I dati, ovviamente, sono dell’ISTAT. In media, chiaramente, significa che non in tutta Italia si spenda così. Non è uguale fare la spesa in ogni zona della penisola. Alcuni luoghi sono molto più cari di altri. Ed altri ancora sono ben più economici della media appena riferita. I luoghi dove si risparmia di più? A Pordenone. Dove a seconda di dove si vada a fare la spesa, in un anno si può risparmiare più di 1/6. I nostri lettori della bella città friulana sono avvertiti.

Ma la stessa cosa possono fare quelli di Cuneo E Brescia. Ed ancora di più quelli di Milano. 1.700 euro di risparmio all’anno se fai la spesa qui, in alcuni supermercati. Ma come si realizzano questi risparmi? Grazie agli sconti ed alle promozioni periodiche. Che purtroppo mancano in molte località. Ma c’è una mappa per orientare i consumatori. Divisa per città e per tipologia di negozio.

Prendete nota. Il risparmio più grande, nella città friulana, si fa al Conad City Spesa Facile. Molto convenienti anche il Carrefour di Marcon, in provincia di Venezia. O l’Ali di Vicenza. Subito dietro vengono il Conad Superstore a Rimini e il Conad di Corso Lodi a Milano. Interessante la classifica a seconda del tipo di spesa. Tra i discount i più economici sono quelli della catena Ali. Tra supermercati ed ipermercati, comprando prodotti a sconto e non, risultano più convenienti quelli della catena Iperfamila. Se si comprano solo i prodotti di marca, l’Esselunga primeggia, alla pari con l’Ipercoop.

Ancora, i supermercati che fanno riferimento alla catena DOK, presenti solo nel Sud Italia, sono i più economici se si fa la spesa con prodotti a marchio commerciale e biologici. Mentre Aldi, Eurospin, MD e Penny sono alla pari nel settore dei prodotti economici.

Grandi variazioni

Sapete di quanto può variare, mediamente, un prezzo dello stesso prodotto nella grande distribuzione? Fino al 250%. In alcuni casi si sono raggiunte punte del 340%. Tra le città, come detto Pordenone è al top. Poi vengono Vicenza e Venezia. Ma si risparmia parecchio anche a Rimini e Treviso. La città più economica al Sud è Napoli. Vi lasciamo con una piccola perla. Le catene di supermercati più economiche per ogni tipologia di prodotto in ogni regione. Fatene buon uso.