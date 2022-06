Smagliature e cellulite sono tra i più grandi problemi per le donne. Inutile dire che d’estate, quando ci si inizia a scoprire, questi possono acuirsi maggiormente, creando anche un certo disagio.

C’è chi risponde prontamente già all’inizio della primavera, per prepararsi all’estate. Chi ha la fortuna di avere un buon metabolismo e scarse problematiche di questo tipo e chi è poco interessato a risolverle. Insomma, non per tutte è un problema estetico, ma si accetta con grande serenità il normale decadimento del proprio corpo.

Le zone dell’interno coscia, dei glutei e dei seni sono quelle più esposte e intorno alle quali si manifesta maggiormente. Per non parlare della pancia, per chi è reduce da gravidanza.

Cosa si intende per smagliatura? Sono delle microlesioni cutanee che compaiono sulla pelle e che colpiscono più frequentemente la popolazione femminile compresa tra i 12 e i 40 anni. Per questo sarebbe bene curare il proprio corpo già in età adolescenziale.

Per farlo, in commercio, esistono numerosi prodotti. Creme di ogni tipo, oli e unguenti appositi. Quello di mandorle è il più consigliato per emendare alle smagliature. Oggi, però, andremo a proporre una soluzione fai da te molto valida da utilizzare in questo periodo dell’anno.

Come eliminare le smagliature e prepararsi alla prova costume con un rimedio naturale diverso dal solito olio di mandorle

Per farla sarà necessario recarsi in erboristeria a prendere alcuni ingredienti. Faremo un investimento, ma ne varrà davvero la pena, considerando le esigue quantità che ci serviranno. Questo farà sì che potremo riproporla più volte. Ecco cosa dovremo acquistare:

80 g di burro di cacao;

15 g di burro di karité;

5 g di olio di nocciole;

5 g di olio di rosa selvatica;

4 gocce di vitamina E naturale.

Il burro di cacao sarà la base. Quello di karité il sostegno, l’olio di nocciole andrà a idratare. Mentre quello di rosa selvatica ammorbidirà la pelle, combattendone la disidratazione oltre ad attenuare la presenza di rughe. Una crema, dunque, composita, adatta per le smagliature, ma non solo.

Come prepararla? Prendiamo una ciotola e mettiamo al suo interno il burro di cacao. Facciamo fondere a bagnomaria. Una volta sciolto, aggiungeremo quello di Karité. Amalgamiamo bene con un frustino da cucina. Quindi, togliamo dal fuoco e versiamo l’olio di nocciole e quello di rosa selvatica. Giriamo bene il tutto, prima di chiudere con le gocce di vitamina E.

Versiamo in uno stampino o in una scatoletta riciclata e lasciamo riposare per 12 ore. Quindi, ogni sera, prima di andare a dormire, spalmiamo sul corpo, concentrandoci sulle zone indicate in precedenza.

Ecco, dunque, come eliminare le smagliature e prepararsi alla prova costume estiva. Una crema a base di ingredienti naturali che sarà subito efficace dopo i primi trattamenti. Da abbinare, però, con adeguati esercizi fisici per rafforzare l’elasticità del nostro corpo.

