La pelle liscia. Il sogno di tutte le donne, ma non solo. Anche tra gli uomini, da qualche tempo, va di moda il glabro. Certo, non sul viso. Perché spesso si vogliono i peli solo in quel punto, cercando di estirparli altrove. Quindi barbe sempre più curate, mentre il liscio si lascia per petto e gambe.

Questo, ovviamente, per chi ha il tempo e il denaro per permetterselo. Oltre all’attitudine.

Non tutte, infatti, ci pensano. Magari si trascurano o semplicemente non hanno né tempo né voglia di perdere molto tempo. Poi, come in tutte le cose, ci sono le più fortunate, che sembrano curatissime, ma che, in realtà, sono state premiate dalla natura. Quindi, non necessitano di molta cura e hanno una pelle inspiegabilmente bella, anche con il passare degli anni.

Non esiste un elisir di lunga vita, di certo, però, ci sono degli alimenti che la natura ci regala per prenderci cura del nostro corpo. Non è detto si debba passare da un processo industriale per farlo. Anzi, talvolta, basta davvero poco per curarsi con il fai da te. Per esempio, la crema mani si può tranquillamente preparare in casa con pochi e semplici ingredienti.

Ecco i due economici ingredienti naturali con cui preparare una maschera di bellezza da sballo per l’estate 2022

Oggi vedremo come sia possibile fare la stessa cosa anche per il viso, preparando una maschera di bellezza con due ingredienti che dovremmo tutti avere in casa. Dovrebbero, infatti, fare parte della nostra dieta, soprattutto d’estate. Se così non fosse, poco male, basta andare in un qualsiasi supermercato per trovarli e acquistarli. Stiamo parlando di carota e yogurt.

Con questi due semplici prodotti, avvalendoci dell’uso di un frullatore, possiamo creare una maschera davvero efficace per nutrire la nostra pelle, rendendola elastica.

Un procedimento semplice, che comincia spellando la verdura arancione, tanto famosa per le sue qualità nutritive, soprattutto per la vista, nell’immaginario collettivo. Quindi, la tagliamo a pezzotti e iniziamo a frullarla.

Una volta ridotta in poltiglia, andiamo ad aggiungere un vasetto di yogurt magro. Riaccendiamo il frullatore, fino a ottenere una crema fluida. La versiamo in un contenitore, prima di spalmarla accuratamente sul viso. Dovremo farla agire per 20 minuti circa. Poi, risciacqueremo con abbondante acqua calda.

Un procedimento da ripetere anche due volte al giorno, mattina e sera. Tonicità, elasticità e luminosità diventeranno sostantivi che ci accompagneranno sempre, non solo in estate.

Carota e yogurt, dunque. Ecco i due economici ingredienti naturali con cui preparare una maschera di bellezza, efficace anche prima di esporsi al sole.

