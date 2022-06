Per sapere qualcosa in più su come andrà la nostra vita nel futuro prossimo l’oroscopo potrebbe essere un buon punto di partenza. Infatti, come il trailer di un film, ci offre un anticipo di ciò che accadrà nella nostra quotidianità e di come saranno i suoi andamenti, fortunati o sfortunati.

Chiaramente, si tratta di uno “spoiler” influenzato dai movimenti celesti e dall’intensa attività di pianeti, satellite, stelle e costellazioni. A conferma di ciò, anche per questa settimana che precede il solstizio d’estate i suoi pronostici sembrerebbero determinati da un grandioso evento astrale.

Il cielo, infatti, sarebbe già in gran fermento per l’arrivo di un affascinante plenilunio, che sembrerebbe promettere cambiamenti e soddisfazioni ad alcuni segni zodiacali.

La superluna

Come anticipato, durante questa settimana si verificherà un evento di portata spettacolare. Allora, tutti con gli occhi puntati al cielo perché martedì 14 giugno ci sarà un’incredibile Luna piena, ribattezzata “superluna”.

Il motivo di questo soprannome sta nel fatto che non solo la potremo ammirare in tutta la sua intera bellezza ma che ci apparirà anche più grande e luminosa. Quindi, questa Luna piena “di portata super” invaderà il nostro cielo notturno, offrendosi come guida tra le strade della città.

Da un punto di vista astrologico, poi, questo avvenimento accadrà in corrispondenza del segno del Sagittario. Ciò significherebbe l’arrivo di un momento di grande ottimismo, buon umore, spensieratezza, positivi colpi di scena, voglia di avventura e grande socialità. Chiaramente, non sarà così per tutti i protagonisti dello zodiaco ma solo per alcuni, pochi eletti.

La Luna piena del 14 giugno porterà fortuna a questi 4 segni zodiacali che svolteranno la loro vita entro l’estate

Innanzitutto, a beneficiare del plenilunio di metà giugno sarà il Leone. Questo segno è la vera star del mese, già protetto dalla potente corrispondenza di Marte e Ariete e ora anche dalla Luna. Per tutti i Leone si prospetterebbero misteriosi ma positivi nuovi incontri, forse in grado di determinare quella svolta tanto attesa. Sarebbe, poi, proprio la sfera lavorativa ad attirare grande fortuna, con immense gratifiche e qualche probabile premio o incentivo.

Nella stessa direzione sembra viaggiare anche il segno della Bilancia. Tutto il periodo che precede l’estate dovrebbe essere di grande serenità ed entro il solstizio potrebbero presentarsi nuove situazioni favorevoli a lavoro.

Un segno di fuoco e uno d’acqua

Un cambiamento da farfalle nello stomaco, con il favore della Luna, è in arrivo entro l’estate per il Cancro. Tutti i single nati sotto questo segno potrebbero finalmente cantare vittoria, trovando la propria metà e una certa stabilità amorosa.

Infine, la Luna piena del 14 giugno porterà fortuna proprio al Sagittario. Questo segno, inondato dalla luce lunare, potrebbe raggiungere nuovi traguardi a lavoro e assumere impegni più seri e gratificanti con il proprio partner.

