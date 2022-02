Come eliminare la puzza e pulire la lavatrice alla perfezione con un solo detersivo fai da te senza candeggina

Uno degli elettrodomestici che utilizziamo di più in casa è sicuramente la lavatrice. Anche se è importante stare attenti alla bolletta, senza di lei lavare i nostri capi sarebbe davvero complicato. Le nostre nonne lavavano a mano, ma oggi con la quantità di indumenti, lenzuola e asciugamani che cambiamo spesso, sarebbe praticamente impossibile.

La cosa più bella è indossare i capi appena puliti che profumano di fresco e morbidi al tatto. Ma bisogna dire che, come molti apparecchi, anche la lavatrice ha bisogno di manutenzione e cure, se non vogliamo che si rompa o che possa essere la causa di odori sgradevoli.

Quindi ogni parte va sottoposta ad un’attenta pulizia, per non fare accumulare sporcizia, detersivo e calcare.

Tutti i passaggi

Inoltre, se non eliminiamo le incrostazioni e lo sporco, la nostra lavatrice avrà vita breve o potrebbe consumare molta più energia elettrica, se non funziona al meglio.

Per detergere il cestello, dove si annida il calcare, potremmo fare periodicamente un lavaggio a vuoto, a circa 80-90 gradi, versando aceto bianco, limone o bicarbonato.

Ricordiamo, poi, di lasciare lo sportello aperto per fare asciugare le tracce di acqua.

Mentre per le parti in silicone, che tendono a diventare nere e puzzolenti, basterà creare una crema con succo di limone e bicarbonato da passare con una spugna.

Puliamo a dovere il filtro, avendo cura di chiudere prima l’acqua, tenendolo ammollo in acqua e aceto o limone.

Anche la vaschetta va scrostata con cura semplicemente con acqua calda e aceto.

Per le parti esterne, invece, potremmo unire aceto, bicarbonato, acqua e qualche goccia di olio essenziale alla lavanda.

Solitamente, in tanti usano la candeggina per disinfettare ogni cosa e scongiurare cattivi odori all’interno e all’esterno. Essendo un prodotto abbastanza aggressivo, però, è da usare con estrema attenzione, sia per la pulizia sia per lavare i panni.

Scopriamo quindi come eliminare la puzza e pulire la lavatrice un unico detersivo fai da te multiuso, che non contenga candeggina.

Come eliminare la puzza e pulire la lavatrice alla perfezione con un solo detersivo fai da te senza candeggina

Per realizzare il detergente serviranno i seguenti ingredienti:

250 ml di acqua;

50 ml di aceto di mele;

2 gocce di olio essenziale al limone o tea tree;

un cucchiaino di bicarbonato;

poche scaglie di sapone di Marsiglia.

Usiamo un vecchio contenitore spray per inserire tutti gli ingredienti e agitiamo in modo che si mescoli per bene.

Questo prodotto fatto in casa potrà essere utile per pulire tutte le parti della lavatrice e impedire che la puzza possa invadere la stanza e nostri vestiti appena lavati. Sfruttiamo lo spray anche per le guarnizioni, cestello, oblò e vaschetta del detersivo.

