Con il caro bollette di questi mesi, come ben sappiamo, potrebbe non essere molto saggio accendere il forno per molto tempo. Quindi, anche per preparare torte, biscotti e crostate, bisognerà aspettare tempi migliori, oppure ingegnarsi per trovare delle alternative.

Infatti, ci sono tantissimi modi per preparare degli ottimi dolci senza accendere il forno. In questo articolo, vedremo ad esempio tutti i passaggi per realizzare una golosissima crostata ai kiwi che ci farà letteralmente impazzire.

Partendo dalla base, ci serviranno:

300 g di biscotti digestive;

30 g di nocciole;

150 g di burro.

Per la farcitura alla crema, invece, avremo bisogno di:

50 g di latte;

200 g di panna fresca liquida;

500 g di yogurt greco;

50 g di zucchero a velo;

la scorza di un limone;

10 g di gelatina per alimenti.

Per la decorazione, infine, saranno necessari soltanto 6 kiwi. Vediamo ora come assemblare questi ingredienti e realizzare una fantastica crostata.

Davvero imperdibile questa deliziosa crostata di stagione, pronta senza neanche accendere il forno

Iniziamo quindi con la preparazione della nostra base, frullando i biscotti e le nocciole fino a ridurli in polvere. Fatto ciò, facciamo fondere il burro all’interno di un tegame e, quando si sarà intiepidito, uniamolo insieme alla polvere di biscotti e nocciole.

Amalgamiamo bene gli ingredienti e trasferiamo il tutto all’interno di uno stampo per crostata. Livelliamo l’impasto fino a creare un bordo alto circa 1 cm e, una volta finito, inseriamo lo stampo nel frigorifero per un’ora.

Nel frattempo possiamo occuparci del ripieno, mettendo innanzitutto in ammollo la gelatina alimentare in acqua fredda. Dopo di che, versiamo lo yogurt greco in una ciotola e mescoliamolo insieme allo zucchero, alla scorza di limone ed alla panna fresca.

Riscaldiamo in un pentolino il latte e, una volta raggiunta l’ebollizione, inseriamoci all’interno la gelatina precedentemente strizzata. Quando avremo un composto denso, versiamolo nella ciotola e montiamo il tutto, fino ad ottenere una crema liscia.

Ora non ci resta che versare la crema sulla base di biscotto, livellarla e riporre lo stampo nuovamente in frigorifero per ulteriori 4 ore.

Prima di estrarre la crostata, possiamo sbucciare i kiwi e tagliarli a fettine spesse mezzo centimetro. A questo punto, possiamo disporle sulla superficie della crostata ricoprendola interamente. Sarà davvero imperdibile questa deliziosa crostata di stagione che ci accompagnerà praticamente per tutta la primavera.

Per chi volesse comunque utilizzare il forno, possiamo preparare quest’altra crostata senza burro.