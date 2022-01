Le pulizie di casa sono una vera scocciatura, per questa ragione è importante organizzarsi bene, senza accumulare le faccende e perdere troppo tempo.

Non è facile riuscire a conciliare tutti gli impegni ed ottenere dei risultati soddisfacenti. Eppure sono attività che dobbiamo per forza, se non vogliamo che polvere e macchie rimangano a lungo su superfici, pavimenti e stoviglie.

Potremmo alleggerire il lavoro se ogni giorno dedicassimo qualche minuto pe tenere sotto controllo tutte le stanze. Quindi, potremmo spolverare, detergere i pavimenti e lavare il bucato nell’arco della settimana con continuità, in modo da non sovraccaricarci. In questo modo avremo più tempo libero, probabilmente ridurremo significativamente i livelli di stress per dedicarci ad altro.

Per fare brillare casa e posate senza aceto o detersivo basterebbe usare questi ingredienti naturali a costo zero

Un altro aspetto da non sottovalutare è la scelta dei prodotti da impiegare per le pulizie. Molti scelgono di acquistare più detergenti adatti ai vari materiali, per poi avere un’infinità di flaconi seminati negli scaffali e armadietti. Questo potrebbe non essere conveniente a livello economico, soprattutto se pensiamo che molte sostanze efficaci li abbiamo probabilmente in dispensa.

Come molti sanno bicarbonato, sale grosso e soprattutto aceto sono dei veri alleati delle faccende domestiche, utili sotto diversi aspetti. Con pochi euro potremmo risolvere molti problemi, anche eliminare le incrostazioni più ostiche e fastidiose, il calcare, le macchie dalle forchette o dai tappeti.

Tuttavia, per fare brillare casa e posate senza aceto ci sarebbero dei rimedi che si potrebbero definire antispreco, senza l’aggiunta di sostanze chimiche.

Infatti, per togliere il calcare dalla rubinetteria, dalla caffettiera, dal bollitore dell’acqua o dal lavello della cucina, potremmo usare le bucce del limone, pompelmo o arancia. Basterà metterli in un tegame con acqua abbondante e farli bollire per circa 15 minuti, poi filtriamo il tutto e versiamolo in un contenitore spray.

Questo mix potrebbe anche essere utili per le fughe del pavimento, per sgrassare le superfici donando un sapore straordinario.

In alternativa, usiamo direttamente le scorze per sgrassare e profumare superfici o anche padelle. L’odore di agrumi avvolgerà la stanza in poco tempo, un’essenza naturale che riuscirà a nascondere anche i cattivi odori di casa.

Altri scarti

Le patate che hanno qualche germoglio e crediamo di non poter utilizzare sono delle naturali spugne per detergere e sgrassare le pentole di ferro.

Invece, le sue bucce sono incredibili per smacchiare le posate in poche mosse, semplicemente strofinandole su tutte le parti per poi asciugarle con un panno asciutto.

La stessa incredibile funzione l’avrebbero le bucce di mela, facciamole bollire con l’acqua e usiamo la miscela filtrata su forchette, cucchiai e coltelli, così risplenderanno.

Approfondimento

Altro che sgrassatore e bicarbonato, per scrostare il forno ed avere vetri brillanti basterebbero questi ingredienti naturali insospettabili