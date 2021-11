Il periodo delle piogge è una vera seccatura quando dobbiamo asciugare il nostro bucato. Infatti, non è sempre una buona idea tenere i panni stesi dentro casa, in quanto potrebbero aumentare i livelli di umidità.

Questo potrebbe causare la formazione di muffe, oltre che l’aumento dei batteri. Inoltre, i nostri vestiti potrebbero anche assorbire gli odori di casa, quando cuciniamo fritture o broccoli, anche se si trovano in altre stanze.

Per non parlare della tempistica di asciugatura, che potrebbe durare anche giorni e rischieremmo di fare puzzare il bucato.

Esistono diverse alternative per non perdere tempo, oltre che stendini elettrici, ventilatori e soluzioni fai da te, l’asciugatrice potrebbe essere un’ottima soluzione. Ma quando sentiamo parlare di elettrodomestici, ovviamente pensiamo alle possibili stangate, come quando usiamo i termosifoni.

Se è vero che usare questa macchina per asciugare i panni potrebbe comportare una spesa, se usiamo dei trucchetti limiteremo i consumi.

Altro che lavatrice e bollette stellari, per risparmiare sui consumi dobbiamo stare attenti a questo elettrodomestico

Come la lavatrice, che bisognerebbe usare sempre con criterio e metodo, anche l’asciugatrice presuppone un utilizzo intelligente. I costi a fine anno, se non mettiamo in pratica alcuni accorgimenti, potrebbero incidere anche di 200 euro, se non scegliamo una classe energetica alta.

A questo punto, allora, altro che lavatrice e bollette stellari, per risparmiare sui consumi dobbiamo stare attenti a questo elettrodomestico. Primo passo è acquistare un’asciugatrice con classe minima A, i nostri consumi potrebbero ridursi notevolmente.

Non accendiamo l’apparecchio solo per asciugare poco bucato, ma sfruttiamola al massimo con un carico pieno.

Se c’è una giornata di sole, stendiamo fuori o davanti una finestra ben illuminata. In lavatrice usiamo la centrifuga ad alti giri, in modo che il bucato non abbia acqua in eccesso e potremo usare programmi meno lunghi.

Evitiamo programmi dispendiosi, come quello antipiega, per lo meno scegliamola solo quando ne abbiamo realmente bisogno.

Se la nostra asciugatrice possiede il programma con aria fredda, sfruttiamolo, perché potrebbe farci risparmiare nei costi finali.

Altri trucchetti

Un dettaglio che molti trascurano al momento dell’acquisto è la grandezza del cestello. Infatti, dovremmo controllare che il modello abbia una capacità di carico uguale a quella della nostra lavatrice. In questo modo ogni volta che faremo il bucato, faremo un’asciugatura a pieno carico.

Inoltre, è bene fare attenzione al tipo di tariffa orario che abbiamo scelto, accendiamo l’elettrodomestico nella fascia oraria più conveniente per non avere bollette troppo costose. In alcuni casi, si spende meno la sera dopo le 18-19, la mattina presto, oppure durante il fine settimana.

