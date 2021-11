Spesso i pesticidi lasciano un cattivo odore in tutta la casa, ma grazie ad alcuni trucchetti naturali si possono profumare gli ambienti e scacciare gli insetti allo stesso tempo. Allora, ecco come eliminare i pesciolini d’argento e diffondere un profumo rilassante in casa con una sola mossa.

Attenzione agli argentini

Pesciolini d’argento, argentini, acciughine: sono tutti nomi utilizzati per descrivere gli stessi insetti, ovvero quelli appartenenti alla specie lepisma saccharina.

Li si riconosce dal corpo allungato, sottile e di colore argenteo. Ma anche dal modo di muoversi, che ricorda appunto il guizzare di un pesce.

A molti sarà capitato di trovare un pesciolino d’argento in casa e chiedersi: c’è da preoccuparsi? In realtà non è detto che ogni insetto domestico debba essere ucciso. Per esempio, esiste una specie particolarmente utile, che può anzi aiutarci a eliminare altri ospiti indesiderati.

Per quanto riguarda i pesciolini d’argento, non bisogna aver paura. Infatti non pungono, non mordono e non portano malattie. Ma sicuramente ci sono ragioni per cui è meglio evitare di averli in casa.

Gli argentini lasciano per terra i loro escrementi e potrebbero causare reazioni allergiche. Per di più sono responsabili di alcuni danni: possono mangiare libri e riviste. Ma anche rovinare i vestiti e le lenzuola con delle macchioline giallastre.

Insomma, i pesciolini d’argento non sono proprio una presenza gradita in casa. Ma come si fa, allora, per allontanarli?

Come eliminare i pesciolini d’argento e diffondere un profumo rilassante in casa con una sola mossa

I rimedi della nonna insegnano che non bisogna per forza acquistare sostanze chimiche per liberarsi degli insetti. Talvolta, basta un ingrediente già presente in dispensa, oppure una pianta da coltivare sul balcone.

Un altro valido alleato nella lotta contro gli insetti sono gli oli essenziali. Alcuni profumi, infatti, non solo scacciano i parassiti, ma regalano preziosi benefici.

Nel caso dei pesciolini d’argento, l’olio essenziale di legno di cedro si rivela particolarmente utile. Lo si può acquistare in erboristeria, diluirlo con acqua secondo le indicazioni riportate sulla confezione, poi spruzzarlo per casa.

Bisognerà insistere in particolare sulle zone da cui escono i pesciolini d’argento, per esempio le fessure fra battiscopa e pavimenti. Gli insetti odiano l’odore del legno di cedro, e si terranno alla larga.

Il vantaggio di questo metodo è che lascerà gli ambienti piacevolmente profumati. L’odore dell’olio essenziale di legno di cedro, infatti, è dolce, legnoso e balsamico. Ad alcuni ricorda le foreste, ai più nostalgici il profumo delle matite appena temperate.

L’effetto è sicuramente rilassante, tanto che in aromaterapia quest’olio essenziale viene utilizzato proprio per ridurre lo stress.