Soprattutto per chi ha avuto, oppure ha tutt’ora dei bambini piccoli in casa conosce perfettamente le salviette umidificate. Comodissime per una pulizia veloce dei bisogni dei piccoli, si possono trovare in vendita in tutti i supermercati, farmacie e profumerie. Negli ultimi tempi si trovano salviette, gettabili nel wc biodegradabili, anche per noi adulti che sostituiscono in tutto e per tutto la classica carta igienica.

Solo pochissimi sanno che le salviette umidificate possono essere utilizzate per risolvere una miriade di problemi casalinghi. Cambiando l’uso comune non significa sprecarle, anzi, come vedremo, potrebbero risolverci diversi piccoli problemi di quotidianità.

Il primo suggerimento riguarda un piccolo fastidio che succede spesso, soprattutto da questo periodo, ogni volta che laviamo i maglioni.

Maglioni sempre come nuovi

Quante volte ci è capitato di comprare un maglione bellissimo per poi lavarlo e ritrovarlo pieno di “pallini”, che lo fa sembrare subito vecchio e vissuto? In questo caso le nostre salviette umidificate ci possono venire in aiuto. Questi pallini sono causati dallo sfregamento dei capi tra di loro nella lavatrice, così da annodare le singole fibre e dar vita a queste piccole matasse. Il metodo è efficace se le salviette sono resistenti: per essere ok dobbiamo provare a tirarle senza riuscire a strapparle.

Provato questo, inseriamone 2 o 3 all’interno del cestello in base a quanti maglioni presenta il bucato. Programmiamo il lavaggio per delicati senza usare la centrifuga e, alla fine del ciclo, noteremo le nostre salviette con attaccate le fameliche fibre.

Dopo aver visto il primo interessante metodo alternativo per usare le salviette, vediamo altri piccoli suggerimenti che potrebbe tornarci utili.

Capelli: se con questa umidità e con gli indumenti di lana le nostre capigliature lisce si “elettrizzano”, passiamoci una salvietta e il liscio tornerà perfetto.

Piante: bellissimo il verde all’interno delle nostre abitazioni; miglioriamolo lucidando le foglie con il nostro panno.

Macchie: la salvietta è utile anche per rimuovere alcune macchie ricorrenti davvero fastidiose. Due esempi sono le macchie, davvero imbarazzanti, di caffè e quelle di deodorante sui tessuti.

Colori: ai bambini in casa piace disegnare in qualsiasi posto, anche a terra sopra un tappeto. Se quest’ultimo dovesse sporcarsi con dei pastelli a cera, una passata di salvietta lo farà tornare perfetto. Se i muri di casa sono tinteggiati con vernici lavabili, anche alcune macchie di pennarello potrebbero venire via con una passata di salviette. Inoltre, i segni di colore su collo e viso, lasciati da un ritocco fai da te per i capelli bianchi, sono cancellabili nello stesso modo.