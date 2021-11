La torta è un alimento a cui è difficile rinunciare, sebbene il suo contenuto di zucchero possa, in qualche modo, frenarci un poco. Questa incredibile soluzione tuttavia, può far felice chi ha voglia di mangiare un’invitante fetta di torta. Dunque, come fare per preparare un dolce buono e ricco di gusto?

Non tutti sanno come ottenere una torta più dolce e anche più soffice in poche mosse, ma questa sera proveremo a svelare qualche piccolo trucchetto utile per prepararla alla perfezione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Le torte che non crescono

Gli ingredienti delle torte sono noti: la farina, le uova, lo zucchero, il latte e del lievito sono la base per creare degli impasti che ben lievitati, promettono dei grandi risultati. La farina si setaccia, si crea un piccolo vuoto al centro in cui si aggiungono gli ingredienti.

Si impasta e si mette in forno, eppure notiamo che la torta non cresce e sembra come se fosse ancora cruda. Alcune parti sono ancora troppo morbide e pastose.

Perché succede questo? Una spiegazione, quella la più comune, è che si è utilizzato troppo zucchero. Lo zucchero, infatti, oltre ad addolcire l’impasto, tende ad agglomerare gli ingredienti che sono umidi. Succede così che l’impasto non riesce a crescere e a cuocersi bene. Lo zucchero, oltre ad impedire la crescita dell’impasto, se assunto in quantità eccessive, fa anche male alla salute, perché è un alimento ad alto indice glicemico. Quindi, meglio evitare gli eccessi.

Non tutti sanno come ottenere una torta più dolce e anche più soffice in poche mosse

Non solo nelle preparazioni salate ma anche in quelle dolci, il sale può essere un ottimo alleato. Difatti, è un elemento naturale che, però, ha delle proprietà incredibili. I grandi chef le conoscono bene e se ne servono a meraviglia. La sua capacità di insaporire le pietanze avviene secondo i vari gusti. Aggiunto alle pietanze le renderà più dolci o più acide, mentre aggiunto a quelle amare ne attenuerà il sapore.

In particolare per quanto riguarda le preparazioni dolci, aggiungere un pizzico di sale accentuerebbe tutti i sapori. Dunque, anziché eccedere con lo zucchero si potrebbe pensare di unire all’impasto anche un po’ di sale, quel tanto che basta per esaltare l’aroma degli ingredienti.

Un Bonus sullo zucchero

Inoltre, per avere delle torte soffici è meglio non utilizzare dello zucchero integrale. Questo, infatti, ha un alto potere di attirare l’acqua, facendo collassare leggermente la torta. Invece lo zucchero integrale è molto indicato per i biscotti, che così resteranno naturalmente più morbidi. Infine, è vero anche che per ben accompagnare una torta, talvolta, bisogna saper scegliere anche un vino non come gli altri.