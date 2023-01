A destare più incertezza in cucina sono gli alimenti freschi in quanto alimenti da consumarsi nel più breve tempo possibile. Tra questi c’è anche la mozzarella, che mangiata al naturale o cucinata, piace proprio a tutti. Nei prossimi paragrafi scopriremo le regole per conservare al meglio e più a lungo la mozzarella.

La mozzarella è uno di quegli alimenti che per essere consumato deve mantenersi fresco. Ma come e per quanto tempo può essere conservata? Ecco qualche suggerimento pratico su come utilizzare la mozzarella in cucina senza fare errori.

Entro quanti giorni è necessario consumare la mozzarella?

Prima di tutto è bene sapere che la mozzarella va conservata nel proprio liquido di governo. Il siero conserva l’idratazione e la consistenza giusta. Ma dettaglio ancor più importante, non va assolutamente sistemata in frigorifero. Questo alimento infatti va tenuto a temperatura ambiente. Un buon consiglio è quello di consumare subito la mozzarella fresca per godere del suo gusto. Nel caso non fosse possibile ecco cosa fare. La mozzarella va consumata non oltre i due, massimo tre giorni. In ogni caso possiamo capire in che condizioni è l’alimento osservando alcune caratteristiche. Una volta persa la freschezza, la consistenza risulterà burrosa e il sapore acido. Tuttavia se ne avanza tanta e dispiace buttarla, c’è un’altra soluzione.

Come e per quanto tempo può essere conservata la mozzarella?

Come abbiamo accennato è altamente consigliabile consumare la mozzarella appena acquistata. Questo per godere fino in fondo della sua freschezza. Ma cosa facciamo se sono passati già due o tre giorni? Possiamo ugualmente utilizzare la mozzarella, cucinandola. Possiamo sfruttare la mozzarella in cucina per preparare moltissimi piatti. Senza dubbio ci tornerà utile per condire una bella pizza, o preparare una ricca pasta al forno. Un’altra soluzione per conservare a lungo la mozzarella è congelarla. Esistono due alternative in questo caso. È possibile congelare la mozzarella privandola del suo siero, ma anche scegliere di conservarlo. In entrambi i casi andrà bene. In questo senso sarà necessario utilizzare contenitori adatti al freezer.

Quando e come scongelare la mozzarella?

Nel caso decidessimo di congelare la mozzarella è importante segnare la data in cui l’alimento è stato sistemato in frezeer. Come per molti altri casi, sarà bene conservare la mozzarella non oltre i sei mesi di tempo. Questo sempre per metterci in condizioni di usufruire di un prodotto commestibile. Per poter cucinare e gustare al meglio la mozzarella bisogna scongelarla in modo corretto. Ecco qualche semplice istruzione da seguire. Innanzitutto è bene evitare un brusco calo della temperatura. Quindi si consiglia di non sistemare la mozzarella direttamente fuori a temperatura ambiente. Per uno scongelamento graduale, bisogna sistemare l’alimento prima qualche ora in frigorifero. Per scongelare in tempi brevi, è possibile anche immergerla in una bacinella di acqua tiepida. Una volta scongelata, la mozzarella può essere subito utilizzata per cucinare.