Aggiungine un cucchiaio in acqua per smettere di stirare i panni per ore e liberarti delle pieghe

Stirare ti stanca e non ne puoi più di passare ore a sistemare le pieghe sui vestiti? Tranquilla, perché c’è una soluzione che ti farà risparmiare tempo. È una miscela inaspettata per cui ti serviranno solo 2 ingredienti che avrai di sicuro in casa. Uno è l’aceto, l’altro è un prodotto che usi spesso. In combinazione ti renderanno la vita molto più semplice. Ecco come puoi fare.

Le faccende di casa sono un compito che qualcuno deve pur assolvere. Il problema è che sono impegnative e ti fanno perdere un sacco di tempo. Soprattutto la stiratura, uno dei compiti a cui sicuramente vorresti sottrarti. Tutte quelle grinze dopo il lavaggio sembrano non volersene mai andare e fanno avere i nervi a fior di pelle. Da oggi, però, la finirai di preoccupartene. Infatti, miscelando due semplici prodotti otterrai una soluzione formidabile, con cui riuscirai a rendere più lisci e morbidi i tuoi capi.

Aggiungine un cucchiaio in acqua e goditi il risultato

Di cosa si compone il detergente che stiamo chiamando in causa? Semplice, di aceto e di una piccola dose di balsamo. Proprio il prodotto che usi ogni volta per i tuoi capelli sarà la chiave per la perfetta riuscita del procedimento. Tutto ciò che dovrai fare è mischiarne un cucchiaino in una tazza piena di acqua. Diluisci anche un cucchiaio di aceto di vino bianco e mescola tutto per bene. Ora che hai ottenuto la soluzione, travasala in un contenitore con beccuccio e spruzzala sui panni. Infine, impugna il tuo ferro da stiro e usalo come fai di solito sui tessuti. Il balsamo sarà la tua arma in più per non avere i soliti fastidiosi problemi sull’asse. Aggiungine un cucchiaio in acqua e noterai come sia molto più semplice stirare.

Come stirare sul tavolo senza asse da stiro

Se non hai a disposizione un’asse da stiro o hai poco spazio intorno, puoi adottare dei metodi alternativi. Per esempio, puoi stirare sul tavolo. Fai però attenzione che il calore emanato dal ferro non rovini la tua superficie. Per ovviare al problema puoi servirti di un panno antistatico. Posizionalo sopra un lembo di cotone, per non far attaccare i vestiti. Nel caso devi trattare un tessuto particolarmente delicato, come la seta, puoi frapporre un panno di cotone inumidito tra l’abito stesso e il ferro.

Altri rimedi utili

Un altro pratico sistema prevede l’uso di un telo di spugna. Va benissimo anche quello che usi per andare al mare. Ti aiuterà a proteggere il legno del tavolo dalla piastra rovente e offrirà un piano ideale per stirare ogni indumento. Come ultima alternativa, esistono delle apposite coperte da stiro che puoi reperire a prezzi modici su internet. Si tratta di teli rinforzati che facilitano lo scorrimento del ferro proteggendo la base sottostante.