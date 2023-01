Come cucinare il pollo e renderlo morbido come non mai. È un gioco da ragazzi se impari questa ricetta facile e geniale!

Come cucinare il pollo e renderlo morbido come non mai-proiezionidiborsa.it

Il pollo è una della carni più amate e consumate in ogni angolo del Pianeta. Esistono centinaia di ricette per cucinarlo, ma quella che stiamo per presentare ha davvero qualcosa di speciale. È facilissima, ha un gusto straordinario e ci permetterà di mantenere la carne morbida come mai prima d’ora.

Il pollo è uno degli alimenti più consumati nella cucina mondiale. La sua carne è facilmente digeribile, adatta a bambini e anziani e tra le più magre in assoluto. Ogni Paese ha il suo modo di cucinarlo, di condirlo e di trattarlo. Quasi sicuramente conosciamo anche noi almeno due o tre ricette a base di pollo. In pochi, però, sanno come cucinare il pollo e renderlo morbido e allo stesso tempo gustoso come farebbe uno chef stellato. Oggi impareremo a farlo grazie a questa ricetta che arriva dall’India.

Il pollo tandoori è la ricetta che dobbiamo assolutamente imparare

Come dicevamo in precedenza, ogni Paese ha il suo metodo tradizionale per cucinare il pollo. L’India, ad esempio, è famosa per il pollo tandoori, una ricetta antichissima amata, si dice, da governanti e capi di Stato. Il motivo di tanto prestigio? Il particolare condimento capace di rendere la carne estremamente morbida esaltandone allo stesso tempo il sapore e la consistenza. Un condimento che prepareremo facilmente utilizzando lo yogurt bianco che abbiamo già in casa.

Gli ingredienti

Per far assaggiare il pollo tandoori a 4 persone ci serviranno:

4 cosce di pollo di medie dimensioni (con sovracoscia);

2 etti e mezzo di yogurt bianco;

1 cucchiaio di salsa tandoori;

1 cucchiaio di noce moscata in polvere;

1 spicchio d’aglio;

peperoncino in polvere (q.b.);

1 mazzetto di prezzemolo.

Non ci facciamo spaventare dalla salsa tandoori. Possiamo trovarla nei supermercati più forniti. Oppure possiamo prepararla in casa creando un mix con le nostre spezie preferite tritate. Tra queste non possono comunque mancare il coriandolo, il cumino, lo zenzero in polvere, la cannella e il macis. Per il resto spazio alla fantasia.

Come cucinare il pollo e renderlo morbido come non mai: il procedimento

Iniziamo la ricetta sbucciando l’aglio e tritandolo per poi mischiarlo con la noce moscata. A questo punto possiamo dedicarci al pollo. Laviamo bene la carne e tamponiamola per togliere tutta l’acqua. Proseguiamo e prendiamo una pirofila grande su cui appoggiare le cosce. Sopra di esse stenderemo lo yogurt, la salsa tandoori e il trito di aglio e noce moscata. Completiamo l’opera spezzettando il prezzemolo e cospargendolo su tutta la superficie.

Copriamo il tutto con della comune pellicola da cucina e mettiamo in frigo a marinare per 3-4 ore. Adesso siamo pronti per la cottura. Scoliamo la carne facendo attenzione a non perdere il condimento e inforniamo. 40 minuti di forno ventilato a 200 gradi saranno sufficienti.