Anche se non ce ne accorgiamo, il nostro corpo nel tempo si comprime, si irrigidisce, in una parola si ‘accorcia’. Se cancelliamo le posture che accumulano posizioni innaturali, liberiamo muscoli e articolazioni dalla compressione. Intere aree del nostro corpo si distendono e si riallineano correttamente. In poco tempo, correggendo la postura e lavorando sullo spazio tra le vertebre tutti i giorni, possiamo ritrovare la posizione ‘zero’ e persino guadagnare in altezza. Ecco come diventare più alti di 2 centimetri con questi facili esercizi quotidiani. La Redazione Fitness di ProiezionidiBorsa ha provato questa ginnastica posturale giapponese ottenendo i primi risultati dopo sei settimane.

Il metodo Ishimura

Il metodo Ishimura prevede innanzitutto una accelerazione del metabolismo basale. Ma l’obiettivo è una muscolatura più tonica, una silhouette armoniosa e la prevenzione di vari squilibri. Questi semplici esercizi portano il corpo a bruciare l’energia in eccesso e a perdere chili. Il metodo Ishimura è perfetto da combinare con l’allenamento lento e facile che dà una carica positiva alla nostra giornata.

Rialzare i glutei causati da lavoro sedentario

Se lavoriamo seduti per molte ore al giorno, invece di fare pausa con una siesta, un sonnellino pomeridiano, dedichiamoci al movimento. Perché quando passano gli anni, il nostro corpo si modifica. I muscoli posteriori della coscia si contraggono, mentre i glutei si abbassano. La muscolatura della schiena si comprime e il collo diventa più rigido.

Tonificare le cosce a tutte le età

Partiamo dalla posizione che tonifica e allunga le cosce. Mettiamoci con le spalle al muro, il ginocchio destro ripiegato indietro, le unghie del piede sono rivolte al muro. Il ginocchio appoggia su un cuscino. La gamba sinistra ha invece la coscia orizzontale, il ginocchio piegato avanti e il piede bene appoggiato a terra. Manteniamo la posizione per almeno cinque secondi, poi cambiamo gamba.

Ora eliminiamo la compressione sul lato posteriore del polpaccio e della coscia. Diamo sollievo alla zona lombare. Allunghiamo le gambe per pochi secondi. Mettiamo una sedia accanto alla parete. Appoggiamo un piede a terra col ginocchio a 90 gradi, pieghiamo il busto in avanti, senza flettere il ginocchio per almeno 5 secondi. L’altro ginocchio appoggia su un cuscino.

Eliminiamo la gobba finché siamo in tempo

Creiamo spazio tra le vertebre per ritrovare la flessibilità naturale e crescere fino a 2 centimetri. Rivolgiamoci a una parete, divaricando le gambe. Mettiamo i piedi sotto le spalle. Appoggiamo le mani sul muro, poi incliniamoci in avanti, spingendo verso l’esterno per allungare bene la schiena e le anche.

Allungare il busto verso l’infinito

Manteniamo la posizione ottenuta. Ora risaliamo col busto e allunghiamoci verso l’alto, alzandoci sulle punte dei piedi e, contraendo i muscoli sempre avendo le mani appoggiate al muro, alziamo la testa, girando lo sguardo verso il soffitto.