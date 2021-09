Ci siamo. Ecco le prime vere piogge, le temperature iniziano lentamente a calare ed è già tempo di mettere mano ad un’attività non troppo amata: il cambio stagione.

Questo significa mettere via tutti i capi estivi, riordinarli e riporli fino al ritorno delle maniche corte, mettendo mano al guardaroba invernale.

Spazio dunque a giacche, cardigan, maglioni, cappotti e pantaloni lunghi.

Per molti questa attività risulta faticosa e fin troppo impegnativa; tuttavia potrebbe bastare cambiare metodo e prospettiva per dargli tutto un altro significato.

Riordinare l’armadio potrebbe darci la tranquillizzante sensazione di mettere un po’ a posto anche la nostra vita.

È questo in parte l’approccio della scrittrice e fotografa americana Courtney Carver, creatrice di un sistema di riordino straordinario.

Chi di noi non ha mai accumulato vecchi abiti pensando di rindossarli prima o poi, magari dopo aver perso qualche chiletto.

Quante altre volte capita di non riuscire a disfarsi di un capo anche solo per una questione affettiva?

Ebbene, secondo Courtney Carver, basare la propria vita su un approccio minimalista può essere fonte di benessere e di minor stress.

Leggendo il suo sito sembra proprio che riordinare l’armadio con questo metodo famoso in tutto il Mondo vi cambierà la vita.

Liberarsi del superfluo, questo è il motto.

“Amali oppure abbandonali” scrive l’ideatrice del “Minimalist Fashion Project 333- be more with less” o metodo 333, riferendosi ad abiti, scarpe ed accessori.

Come funziona?

Il metodo è piuttosto semplice, e parte dall’assunto che per 3 mesi dovrebbero bastarci 33 oggetti tra vestiti, scarpe ed accessori. Solo e soltanto quelli.

Gli unici oggetti da non prendere in considerazione per il calcolo sono gioielli a cui si è particolarmente legati come una fede nuziale, l’intimo e l’abbigliamento per la notte.

Ovviamente è possibile scambiare dei capi se rovinati o se si rivelano inadatti alle circostanze (ad esempio meteo sfavorevole o occasioni particolari).

Una volta scelti basterà impacchettare i restanti e metterli via, per non cadere nella tentazione di gettarsi a capofitto nell’armadio.

La promessa di Courtney Carver è addirittura quella di una qualità di vita migliore; uno stile di vita, quello minimalista, a tutto tondo e che può partire proprio dall’armadio.

Insomma, meno abiti da sistemare e meno tempo passato a fissare l’intero guardaroba in attesa dell’ispirazione.

In cambio otterremo più ordine, sia fuori che dentro di noi.

