Risveglio dolce al sole con l’allenamento lento che dà una carica positiva alla nostra giornata. Lo stretching è un toccasana a tutte le età ed è un ottimo rimedio contro lo stress e la stanchezza.

Comprende una serie di esercizi che si possono fare anche prima di un work out intenso. Hanno l’obiettivo di stirare e allungare i muscoli statici o dinamici. Allunghiamoci con lo stretching consigliato dalla Redazione Allenamento e Fitness di ProiezionidiBorsa per regalare al nostro corpo una migliore mobilità e una grande sensazione di leggerezza.

Una ginnastica lenta che regala benessere e leggerezza

Lo stretching praticato al mattino è un allenamento che aiuta a migliorare la mobilità articolare. Gli esercizi sono basati sul mantenimento di una certa posizione per 15-30 secondi e sul controllo della respirazione.

In nessun caso i movimenti devono essere bruschi, per non ottenere l’effetto opposto. Cioè una tensione muscolare che ci esponga a rischio di strappo.

Durante ogni esercizio lento e progressivo, i muscoli sono sollecitati il contrario. Questo allenamento ha la capacità di ridurre i dolori perchè coinvolge non solo i muscoli ma anche i tendini, le ossa e le articolazioni. Contribuisce a ridurre l’usura della cartilagine e la possibilità di soffrire di artrosi. Ma non solo: ci induce alla correzione delle posture scorrette.

Risveglio al sole con l’allenamento lento e facile che dà una carica positiva alla nostra giornata

Iniziamo l’allenamento lento e facile del mattino puntando su esercizi molto semplici che richiedono grande concentrazione.

Bisogna inspirare profondamente finché sentiamo ogni muscolo che si distende.

Il primo esercizio da fare è la camminata dinamica avanti e indietro. Abbinata al movimento delle gambe e a quello delle braccia che portiamo prima in alto e poi verso le spalle.

Solleviamo ora il ginocchio e portiamolo verso la mano sinistra. Mantenendo il busto dritto. Alterniamo per 30 secondi.

Per allenare le gambe si lanciano i piedi in avanti come se stessimo calciando un pallone. Con le gambe leggermente aperte. Ma molto lentamente e tenendo sospeso il movimento per 30 secondi.

I movimenti giusti per sbloccare la schiena e i pettorali

Risveglio al sole con l’allenamento lento e facile che dà una carica positiva alla nostra giornata. Quando ci sentiamo di farlo, facciamo un passo in avanti e pieghiamo il corpo in avanti a 90 gradi, spostando il nostro peso come se avessimo in mano una spada e volessimo fare un affondo.

Per allenare la schiena, stando in ginocchio, allunghiamo la colonna vertebrale verso l’alto.

Ora appoggiamo le mani all’altezza di altezza dei talloni, inarchiamo la schiena all’indietro spingiamo il bacino in avanti.

Portiamo il petto verso l’alto, tenendo la posizione per 10 secondi.

Per l’allenamento dei pettorali, mettiamoci in ginocchio, prendiamo un ombrello con le due mani e portiamo le braccia prima verso l’alto. E poi piano piano dietro, verso la schiena, mantenendo la pancia in dentro.