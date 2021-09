Se pensiamo davvero che tutto il Mondo è paese, probabilmente dopo questo articolo non sarà più così. Studi recenti condotti dal World Economy Forum hanno fatto una stima di quelle che saranno le 5 città più ricche nei prossimi 15 anni.

Quindi, se vogliamo tentare la fortuna, allargare il nostro CV o fare un’esperienza diversa, potremmo tenere sott’occhio queste località che saranno delle vere e proprie miniere entro il 2035.

Le 5 migliori città in cui andare a vivere nei prossimi 15 anni

Un giorno, potremmo trovarci a dire: “mamma, papà, vado a vivere in Asia”. Tra 15 anni potrebbe succedere davvero. Nonostante l’Europea è stata abituata a essere la parte del Mondo privilegiata, l’economia mondiale sta cambiando molto velocemente.

Gli studi citati a inizio articolo hanno individuato, infatti, che tra le dieci città più ricche del futuro, metà saranno proprio in Asia. Alcune di queste città secondo gli esperti, tra non molto, raggiungeranno la fama delle grandi metropoli come New York.

Le 5 città

Alla top 3, imbattibili per numero di popolazione, saranno Jakarta (Indonesia, 38 milioni di abitanti), Tokyo (Giappone, 37,2 milioni) e Chongqing (Cina, 32,2 milioni). A seguire, Dhaka (Bangladesh), Shangai (Cina), Karachi (Pakistan), Kinshasa (Congo), Lagos (Nigeria) e Mumbai (India).

Unica superstite del regno occidentale, ma non europea, sarà città del Messico (23 milioni di abitanti).

Questo significa che il futuro potrebbe essere asiatico e africano, poiché il numero di abitanti comprende anche il numero di giovani ed il PIL di queste grandi città. Non dimentichiamo che l’economia stessa è, infatti, legata alla crescita demografica, essendo spesso un valore direttamente proporzionale.

Una particolarità da non sottovalutare, per chi penserà davvero di trasferirsi in una di queste città in crescita, è il costo della vita, nettamente più basso rispetto alle città europee. Ciò significherebbe vivere bene, spendere poco e contemporaneamente avere la possibilità di fare esperienze davvero formative per la propria carriera.

Questo non significa che New York, Abu Dhabi, Milano o Parigi scompariranno insieme al loro fascino. Ma, al contrario, che il futuro offrirà ai giovani molte e nuove opportunità per crescere, conoscere e viaggiare, soprattutto nelle 5 migliori città in cui andare a vivere nei prossimi 15 anni. E noi, nel frattempo, non vediamo l’ora di scoprire cosa ha in serbo il futuro per noi!