Che si tratti di un terrazzo o di un giardino, per usufruire in pieno degli spazi a volte è necessario proteggerci dagli sguardi dei curiosi. Non è proprio il massimo sentirsi osservati mentre prendiamo il sole o mangiamo all’aria aperta in compagnia di amici e familiari. Per questo, avere una semplice ringhiera non basta per garantire la riservatezza.

Quindi, molti si avvalgono di reti con finte foglie, più o meno fitte, che servono proprio a coprire eventuali spazi vuoti. Non è poi così difficile montarli, basta usare del fil di ferro per agganciarli bene alla struttura con precisione, in modo che non risulti storta.

Invece di reti e arelle ecco 5 piante perfette per realizzare siepi ornamentali fiorite che assicurano la privacy in giardino

Un’altra soluzione decisamente economica e funzionale consiste nel sistemare delle stuoie di canne di bambù, di varie dimensioni, per dare un tocco abbastanza rustico. Oltre l‘incannucciato, poi, esistono anche delle arelle realizzate con delle canne in PVC di varie colorazioni, utili a chi vuole dare un’atmosfera più allegra all’esterno. Anche in questo caso bisognerà semplicemente usare fil di ferro o fascette in plastica per bloccarlo su ringhiere o cancelli.

Di certo, però, è molto diverso usare delle piante ideali per schermare balconi e giardini, dando vita a siepi spettacolari e profumate, che possono crescere in piena terra o in vaso. Come tutte le specie, hanno bisogno di alcune cure, necessarie sia nel periodo invernale che estivo, bisognerà potarle, irrigarle, assicurarsi sempre che siano in salute controllando foglie e tronco.

La fotinia, ad esempio, è tra le tipologie più diffuse per questo scopo, in quanto non ha bisogno di molte attenzioni, anche i neofiti sapranno gestirla al meglio. In primavera le foglie diventano rosse in un’esplosione di colore. Mentre a partire da aprile comincerà a fiorire riempendosi di fiorellini bianchi.

Ugualmente apprezzata è la nandina, un classico per chi desidera delle siepi al posto di tristi recinzioni. Produce dei delicati fiorellini bianchi in primavera. In autunno, invece, delle bacche rossi intenso tonde. Sia in vaso che in terra possiamo posizionarla in pieno sole o a mezza ombra e non richiedono potature durante l’anno.

Le specie più belle

Un ottimo frangivento, per chi vuole siepi non troppo alte e sempreverdi, è l’olivagno. Le sue foglie sono verde brillante i suoi piccoli fiori bianchi molto profumati compaiono in autunno.

Di una bellezza disarmante, poi, è il callistemon, un arbusto decorativo non di grandi dimensioni, ma perfetto per schermare le piccole recinzioni. Da aprile in poi potremo ammirare i suoi spettacolari e piccoli fiori rossi acceso che hanno l’espetto di uno scovolino.

La kolkwitzia produce, dalla primavera all’autunno, abbondanti grappoli di fiori tubolari, che sembrano nuvole rosa. Si tratta di una pianta ideale per realizzare siepi, bordure e cespugli colorati.

Dunque, per chi vuole delle siepi per avere la giusta privacy, invece di reti e arelle, ecco 5 piante che producono fiori profumati.

