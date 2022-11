Come disinfettare e sterilizzare tagliaunghie e forbici per manicure

Tagliare le unghie di mani e piedi è un’incombenza a cui tutti dobbiamo dedicare del tempo. Potrebbe risultare un impegno noioso e banale, eppure è fondamentale per stare bene. Se non taglieremo le unghie, potranno presentarsi dinanzi a noi diversi rischi. Il primo, a cui pensano solo in pochi, è che sotto le nostre unghie potrebbe annidarsi un vero e proprio covo di germi e batteri.

Le mani, infatti, sono il primo tramite con la realtà esterna. Basti pensare, ad esempio, a quando ci presentiamo ad una persona sconosciuta, scambiando il classico gesto con la mano. In questi casi, potrebbe capitare di toccare mani sporche, che, inevitabilmente, intaccheranno anche le nostre. O potrebbe succedere, ad esempio, di non lavarsi bene le mani, permettendo la sopravvivenza di questo ambiente sporco sotto le nostre unghie. E questo, naturalmente, potrà accadere, con maggior probabilità, a chi avrà le unghie lunghe.

Germi e batteri sotto le unghie

Per non parlare delle unghie dei piedi. L’ambiente dei nostri piedi, infatti, è tendenzialmente adatto alla proliferazione di funghi e batteri. Il tepore creato da scarpe o ciabatte, infatti, sarà perfetto per la moltiplicazione di questi microrganismi. Ecco perché sarà bene ricordarsi di curare le proprie unghie. C’è da dire, però, che non sempre è facile tagliare le unghie, soprattutto se dure e ispessite come quelle degli anziani. Queste, fortunatamente, saranno facili da ammorbidire se si saprà come farlo. Per eseguire questo procedimento al meglio, però, ci servirà il tagliaunghie.

Per tagliare le unghie più morbide, invece, si userà la forbice piccola, lime e taglia cuticole. Imparare a igienizzare bene questi strumenti è fondamentale per evitare di diffondere anche su questi strumenti i microrganismi dannosi.

Come disinfettare e sterilizzare tagliaunghie più altri utensili da manicure e pedicure

Avere le unghie curate è importantissimo ai fini del nostro look. Per questo molte persone scelgono per la propria manicure i migliori smalti permanenti per farla durare a lungo. Detto questo, esiste un metodo davvero infallibile per disinfettare i nostri utensili per manicure e pedicure. Si tratta del classico sterilizzatore, uno strumento molto utilizzato soprattutto da chi lavora nel campo dell’estetica e della bellezza.

Si tratta di un macchinario potente, che permetterà una disinfezione completa e profonda. Basterà collocare tagliaunghie, forbici, lime e tutti gli altri attrezzi direttamente sul vassoio dello sterilizzatore e impostare il timer. Nella camera di calore si creerà un’alta temperatura, con cui si riuscirebbero a uccidere tutti i microrganismi dannosi e infettivi.

Il metodo della bollitura

Chi non dispone dello sterilizzatore potrà usufruire di un metodo molto più casalingo ed economico. Stiamo parlando della classica sterilizzazione con bollitura. Per farlo, dovremo semplicemente lavare bene gli strumenti, semplicemente con del sapone, e poi sciacquare bene il tutto. Dopodiché dovremo riempire una pentola con dell’acqua e farla arrivare ad ebollizione. A questo punto potremo far cadere nell’acqua bollente i nostri utensili e lasciare il tutto così per circa 10 minuti. Poi dovremo spegnere il fuoco e aggiungere una piccola quantità di candeggina.

In questa soluzione lasceremo in ammollo i nostri utensili ancora per un paio di minuti, per poi estrarli indossando dei guanti protettivi. Dopo che avremo sciacquato bene il tutto, lasceremo asciugare bene ogni cosa. Ecco come disinfettare e sterilizzare tagliaunghie, forbici e altri oggetti utili per la bellezza delle nostre unghie.