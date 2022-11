Per avere tende pulite come nuove ed evitare danni, ecco il programma della lavatrice perfetto da usare

Le tende sono un accessorio molto importante per la casa. Per assicurarsi che abbiano vita lunga, necessitano di una corretta manutenzione. Questa consiste innanzitutto nel pulirle bene e con la giusta frequenza.

Delle tende sporche non solo sono poco igieniche ma rischiano di danneggiarsi anzitempo e quindi di costringerci a comprarne di nuove. La frequenza con cui devono essere pulite è esattamente tre volte all’anno. Il modo più veloce per farlo è utilizzare la lavatrice, che a sua volta ha bisogno di una corretta manutenzione.

Per avere tende pulite come nuove bisogna sapere quali sono le impostazioni corrette da usare. In questa guida illustreremo quali sono in base al materiale e al colore della tenda da lavare.

Ecco come fare per avere tende pulite come nuove grazie alla lavatrice

Prima di mettere le tende in lavatrice è importante rimuoverne i ganci di supporto. Se non possono essere tolti, è meglio lavarle a mano.

Piegare le tende una ad una e accuratamente. Metterle da sole all’interno della lavatrice. È infatti sconsigliato lavarle assieme a capi di abbigliamento o ad altri accessori per la casa. Quindi versare del detersivo liquido e delicato nell’apposito cestello. Si raccomanda di fare attenzione a non metterne troppo.

Usare l’apposito programma

Fatto ciò non resta che impostare il programma. Alcune lavatrici ne hanno uno apposito per le tende e basterà semplicemente impostarlo per lavarle correttamente.

Se il modello in proprio possesso ne è sprovvisto, non resta che seguire le indicazioni che stiamo per dare.

Come fare se la lavatrice non ha un programma specifico per tende

Bisogna impostare il programma Delicato ad una temperatura tra i 30 e i 40 gradi centigradi massimo. Se le tende da lavare sono in cotone, la centrifuga deve essere a circa 600 giri. Se sono in lino o in seta, sarebbe preferibile evitare la centrifuga. Se proprio non se ne può fare a meno, meglio impostarla a 400 o 500 giri massimo.

Quali tende sarebbe preferibile lavare a mano invece che in lavatrice

Tutte le tende in nylon e in fibre sintetiche dovrebbero essere lavate a bassa temperatura e preferibilmente senza utilizzare la centrifuga. In questi casi è però molto più indicato il lavaggio a mano rispetto a quello in lavatrice.

Come farle asciugare

Dopo averle lavate è il momento di far asciugare le tende. Si consiglia di metterle ad asciugare riappendendole al loro posto in senso verticale. Così facendo si scongiurerà la formazione di pieghe. Onde evitare di vanificare il lavoro fatto, è opportuno assicurarsi che le finestre e i vetri siano puliti a loro volta. Fatto questo, non resta che aprire l’infisso e attendere che le tende si asciughino.