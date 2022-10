I migliori smalti permanenti per allungare la durata della manicure

La durata del nostro smalto dipende da tantissimi fattori. Il semipermanente dovrebbe resistere per circa 3 o 4 settimane, mentre il gel potrebbe superare anche i 30-35 giorni di durata.

Molte persone, però, notano che le proprie unghie tendono a rovinarsi già dopo la prima settimana, e non ne capiscono il perché. Ciò, in realtà, dipenderebbe da molteplici fattori, che tutti dovremmo conoscere.

Tutto inizia dalla scelta dello smalto.

La maggior parte di noi tende a comprare uno smalto piuttosto che un altro solo perché ne apprezza il colore. A dire il vero, uno smalto di qualità dovrebbe rispettare diversi criteri.

Dovrebbe, innanzitutto, essere molto resistente. Il nostro smalto, infatti, non dovrebbe danneggiarsi al primo urto, ma, al contrario, dovrebbe fortificare l’unghia, e proteggerla dagli impatti.

Inoltre, dovrebbe godere di una buona stendibilità e fluidità. In sostanza, dovremmo riuscire ad applicarlo sull’unghia senza problemi, evitando il rischio che si creino grumi di prodotto, crepe o pieghe antiestetiche.

Scopriamo, quindi, quali sarebbero gli smalti più belli e che ci permetterebbero di avere unghie belle nonostante il passare del tempo.

I migliori smalti permanenti per avere mani e piedi di fata

Utilizzare prodotti, come smalti o altri cosmetici, di scarsa qualità potrebbe farci risparmiare denaro in un primo momento. In realtà, questo potrebbe seriamente danneggiare lo stato delle nostre unghie. Una delle principali conseguenze dell’utilizzo di questi prodotti è, ad esempio, l’ingiallimento delle unghie, facilmente risolvibile anche con metodi naturali.

Uno dei prodotti che, invece, rispetterà le nostre unghie e ci garantirà una manicure bella a lungo è il top coat. Si tratta, in sostanza, di una sorta di lacca trasparente che si stende come strato finale sullo smalto colorato.

Questo prodotto sigillerà lo smalto, regalerà lucentezza alle nostre unghie e ci garantirà una manicure bella a lungo. Esistono diversi tipi di top coat, e ognuno di questi potrà farci ottenere unghie lucide, a effetto gel, semipermanente o più opache, a seconda delle preferenze.

Acrilico e gel per unghie

Un altro prodotto nato nel campo della cosmetica è l’acrilico. Anche in questo caso, si tratta di un prodotto che si rovina difficilmente e che dura molto a lungo.

Rientra tra i migliori smalti permanenti per chi ha unghie fragili e che si spezzano, perché è rinforzante e resistente. Oggi, rispetto all’acrilico, si utilizza molto di più il gel, che permette di lavorare e abbellire unghie anche molto rovinate o indebolite. In questo caso il prezzo del servizio potrebbe essere molto più alto, in una fascia compresa tra i 40 e i 60 euro.

Per applicare il gel, inoltre, bisognerà preparare l’unghia ed eliminare tutte le cuticole infiammate in modo semplice e naturale. Dopodiché si passerà all’applicazione vera e propria del gel, che creerà una base abbastanza spessa sulla nostra unghia.

Infine, si sceglierà il colore che più ci rappresenterà in quel momento. In questo modo, avremo mani sempre curate ed eleganti, perfette sia per una situazione elegante che per una più casual.

Si sa, infatti, che le unghie sono un importante bigliettino da visita, e noi, in questo senso, non ci faremo cogliere impreparati.