Curare i propri piedi in estate diventa per molti un vero e proprio imperativo tanto che l’acquisto di prodotti specifici aumenta in maniera esponenziale. Chi soffre di sudorazione eccessiva o riscontra cattivi odori conseguenti alla sudorazione, potrebbe adottare alcuni accorgimenti che riducono questi imbarazzanti problemi. Una possibile alternativa risiede nell’argilla verde ventilata. Basta spalmare questo prodotto naturale sui piedi per evitare sudorazione e cattivi odori grazie alle specifiche proprietà che possiede questo minerale.

Proprietà dell’argilla e sue caratteristiche

Sin dai tempi più antichi l’uomo ha utilizzato l’argilla per scopi e funzioni assai differenti. Questo dato testimonia la versatilità di un simile minerale presente in natura e capace di distinguersi per proprietà uniche. In particolare, l’argilla verde ventilata rappresenta una specifica tipologia di questo minerale che trova i suo impieghi tanto in ambito estetico quanto in quello fitoterapico. Essa è particolarmente sottile e più pura rispetto ad altre argille.

Perché può essere un ottimo alleato per combattere l’eccessiva sudorazione e i cattivi odori ai piedi? L’argilla, in ragione della sua composizione, possiede proprietà purificanti e assorbenti che favoriscono il rinnovamento cellulare e riducono la produzione di sebo. Gli oligominerali che si trovano nella sua composizione, inoltre, favoriscono il nutrimento della pelle donandole quei micronutrienti di cui necessita. Alcuni studi scientifici hanno evidenziato anche la funzione antibatterica che l’argilla può svolgere in determinate situazioni. Sebbene si tratti di un prodotto naturale, è sempre utile seguire le raccomandazioni del proprio medico o specialista in qualsiasi ambito di applicazione dell’argilla.

Come avere piedi finalmente asciutti e ben nutriti?

Basta spalmare questo prodotto naturale sui piedi per evitare sudorazione e cattivi odori. Generalmente, l’utilizzo dell’argilla verde ventilata può avvenire sotto forma di impacchi. Tutto quello che si deve fare è mescolare una porzione di prodotto con dell’acqua di modo da formare un fango spalmabile sulla pelle.

Lasciar agire l’impacco i minuti necessari e successivamente risciacquare con acqua tipieda per eliminare il prodotto. Questa soluzione naturale potrebbe attenuare alcuni problemi legati all’iperidrosi e ai cattivi odori dei piedi. Attenzione a non trascurare le scarpe che si utilizzano ed i tessuti dei calzini. Alcuni tessuti in estate possono presentare come “effetto collaterale” puzze e odori insopportabili. Un elenco indicativo delle stoffe meno indicate è consultabile al presente link.

