Spossatezza e pesantezza di testa spesso si accompagnano a pressione alta, dolori muscolari e crampi alle gambe. Solitamente si cerca di spiegare questi fastidiosi fenomeni con il caldo estivo o con un eccesso di stress che non lascia tempo per momenti di relax.

Tuttavia non si dovrebbero trascurare i segnali che l’organismo invia sotto forma di sintomi più o meno invalidanti. Soprattutto se tali fastidi si presentano anche quando non si sono temperature torride perché potrebbero nascondere disfunzioni su cui è possibile intervenire. Anche l’alimentazione potrebbe rivelarsi un valido aiuto per contrastare l’insorgenza di mal di testa, dolori articolari e del senso di debolezza che coglie anche al mattino. I nostri consulenti ricordano infatti che “Ne bastano 4/5 grammi a pranzo per combattere spossatezza, tachicardia e pressione alta”.

Piuttosto che convivere ogni giorno con una serie di malesseri che rovinano l’umore conviene scendere in campo e armarsi per eliminarne la causa. Non a caso ecco il rimedio per dire addio a stanchezza, ipertensione e gambe gonfie senza dover assumere farmaci o a cure costose. Si tratta infatti di cambiare e sostituire alcune vecchie abitudini e di iniziare a dedicare la giusta attenzione al proprio corpo. Ad esempio a tutti sembra incredibile ma basta cenare a quest’ora per 3 mesi per abbassare la pressione alta, la glicemia e il colesterolo LDL.

Ecco il rimedio per dire addio a stanchezza, ipertensione e gambe gonfie

Alla sera spesso ci si ritrova con le gambe e i polpacci gonfi perché con ogni probabilità i vasi sanguigni non godono di buona salute. La presenza di placche aterosclerotiche restringono di 4/5 volte il diametro dei vasi rendendo difficoltoso il flusso del sangue. Il cattivo funzionamento del sistema vascolare ha effetti negativi sulla qualità della vita quotidiana perché subentra una serie di disturbi assai fastidiosi. Si registra ad esempio una costante debolezza, mal di testa, pressione alta, viso e gambe gonfie, dolori alle caviglie, talloni screpolati e persino emorroidi.

Per rimediare in modo efficace e a lungo termine all’insorgenza di questi disturbi è sufficiente abbassare drasticamente i livelli di colesterolo cattivo nel sangue. Anche i picchi pressori sono infatti spesso riconducibili all’ispessimento delle pareti delle arterie a causa della presenza di depositi di colesterolo. Per vedere scomparire gonfiori, picchi pressori, spossatezza e mal di testa occorre anzitutto ripulire i vasi sanguigni dagli eccessi di colesterolo. Solo ripristinando la salute del sistema vascolare si potrà infatti restituire nuova vita a tessuti e organi e scongiurare il rischio di pericolosi trombi.

