La bellezza del mare cristallino d’estate, ma anche le temperature più fresche in alta quota grazie alla presenza, non troppo distanti, di catene montuose. Questo è quanto offrono in Italia tantissime località che si trovano sulla costa ma che sono spesso circondate da montagne. Cosa che rende nel complesso il paesaggio semplicemente mozzafiato.

Si tratta, peraltro, di località che sono ideali non solo per una vacanza, specie per chi magari tra la montagna e il mare è sempre indeciso, ma anche di posti ideali pure per viverci in pianta stabile. Vediamo allora di fornire al riguardo alcuni spunti su questi posti che sono tanto caratteristici quanto meravigliosi, per bellezza paesaggistica e per la qualità della vita.

Dove andare a vivere o in vacanza in Italia tra mare e montagna

Nel dettaglio, tra i mari e i monti, viene subito in mente la Costiera amalfitana. Che è una vera e propria perla tra i Monti Lattari e il Mediterraneo. Almeno una volta nella vita, infatti, non si può davvero rinunciare a trascorrere una settimana di vacanza sulla Costiera amalfitana.

Ma anche acquistare una casa in queste zone non è di certo una cattiva scelta. Non solo per andare a viverci, magari per godersi la pensione, ma anche come casa vacanza e, in linea generale, pure come vero e proprio investimento nel mattone.

Su dove andare a vivere o in vacanza, inoltre, meritano di essere di certo citate le Cinque Terre in Liguria. Quindi, i comuni di Vernazza, Riomaggiore e Monterosso. Ma anche Manarola, che è un antico borgo nonché frazione di Riomaggiore, nella provincia della Spezia. C’è anche Corniglia che, invece, è una frazione del comune di Vernazza. Ma tra il mare e i monti, oltre alla Liguria e alla Campania, ci sono posti splendidi pure in Calabria. Vediamo quali.

I posti più belli in Calabria tra mari e monti: da Tropea a Scilla, passando per Pizzo

Tropea, Pizzo e anche Scilla sono solo alcune tra le più belle località della regione Calabria da visitare. Con Tropea che, non a caso, è un paese che si affaccia a strapiombo sul mare. Così come Pizzo si trova arroccato su una rupe. Citato da Omero nell’Odissea, invece, Scilla è un comune che si affaccia sul mare con un promontorio che è proteso sullo stretto di Messina. In questo promontorio svetta, inoltre, il castello Ruffo di Scilla che è un’antica fortificazione.

