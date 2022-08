La stiratura è una di quelle faccende di casa che la maggior parte delle persone odia. Facciamo di tutto per stropicciare i capi il meno possibile così da non dover stirare. Soprattutto in estate, quando le temperature sono già alte e accendere il ferro complica solo la situazione.

Il fatto è che anche se è una delle attività più faticose, purtroppo ci tocca farle. Se parliamo di magliette in cotone e pantaloni, stirarli bene non è poi così difficile. Grazie al materiale e al modello, bastano pochi colpi di ferro per avere una piega perfetta. Ma quando si tratta delle camicie, soprattutto quelle in lino, la situazione si complica. Vediamo, allora, qualche passaggio fondamentale per una stiratura perfetta al primo colpo.

Come stirare camicie e abiti di cotone e lino eliminando le pieghe

Il cotone non è una fibra complicata da stirare, ma quando si parla di camicie in cotone non è lo stesso. La loro struttura le rende più difficili da stirare perché basta un movimento sbagliato per creare le pieghe. Quante volte ci sarà capitato di stirare le maniche e le spalle e poi dover ripetere tutto daccapo? Ecco, non serve fare mille movimenti o passare ore su uno stesso capo per eliminare le grinze.

Una cosa importante da ricordare è che più tempo passiamo a stirare lo stesso capo e più non verrà bene. Per una buona stiratura bisogna essere veloci e cercare di seguire un ordine preciso.

3 regole fondamentali da non dimenticare

Prima di tutto è importantissimo stirare questo genere di capi quando sono un po’ umidi. La fibra è più morbida e sarà più semplice rimuovere le grinze senza fare troppe passate. Se abbiamo aspettato troppo per stirare, inumidiamo il capo con uno spruzzino di acqua distillata. Possiamo anche utilizzare l’appretto, va bene quello fatto in casa con l’amido o quello commerciale.

Poi procediamo velocemente seguendo un ordine preciso. Per le camicie si parte dal colletto, una manica, lato con bottoni e spalle. Poi si procede verso l’altra manica, fino all’altra parte anteriore. Per gli abiti sempre in senso circolare partendo da davanti.

Per finire, ricordiamoci del vapore e della pressione giusta. La stiratura a vapore è indispensabile per questi capi, ma anche fare la giusta pressione. Mentre stiriamo premiamo bene il ferro e tiriamo un po’ la stoffa con l’altra mano. In questo modo diremo addio alle grinze in un batter d’occhio.

Una volta imparato come stirare camicie e abiti di cotone e lino non avremo più problemi di grinze. Una volta ben fissata la piega sopravvivranno anche a diverse ore in valigia. Se poi dovessimo notare qualche piccola grinza, usiamo qualche stratagemma. Anche senza ferro da stiro a disposizione possiamo togliere le piccole pieghette sugli abiti. Usiamo il vapore del bagno, l’asciugacapelli o in alternativa la piastra per capelli.

