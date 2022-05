Con la primavera, si allungano anche le giornate. Più luce entra in casa più desideriamo una casa colorata e vivace. Non c’è modo migliore di rallegrare la propria casa con delle piante. Ci troviamo, però, a litigare spesso con lo spazio. Fortunatamente ci arriva in aiuto il sistema del giardino verticale. Questa tipologia di decorazione si adatta sia agli ambienti interni che a quelli esterni.

1 consiglio pratico per allestire un giardino verticale fiorito in casa o in terrazzo velocemente anche se si ha poco spazio con questi materiali economici

Ci sono molti metodi per creare un giardino verticale fai da te. Il più modo semplice ed economico è sicuramente quello di utilizzare un pallet come struttura portante. Infatti, i bancali in legno sono perfetti sono abbastanza resistenti per sostenere il peso dei vasi.

Ci sono due metodi di utilizzo del pallet. Il primo è quello di appendere al muro direttamente la struttura in legno e appendere a sua volta dei vasi di fiori. Ci sono diversi contenitori adatti ad essere agganciati a pareti.

Il secondo metodo è quello di trasformare il nostro pallet in un vero giardino.

Ecco cosa ci servirà:

1 pallet;

carta vetrata a grana grossa;

sacco di plastica nero;

tela di juta;

graffiatrice manuale;

forbice;

terra;

piante.

Rimuoviamo le schegge dal bancale con la carta vetrata. Procediamo poi a rivestire l’interno con della juta che sarà utile a trattenere la terra quando posizioneremo la struttura in verticale.

Prendiamo il sacco nero e tagliamolo. Applichiamolo nel retro del bancale con la graffiatrice e procediamo a rivestire tutti i lati del pallet. Lasciamo libera solo la parte superiore.

Dopo aver messo il pallet in verticale, procediamo a versare la terra all’interno. Riportiamo il bancale in posizione orizzontale e facciamo 4 tagli per fila sulla juta. Inseriamo le piante all’interno dei tagli. Quando rimetteremo il pallet in verticale avremo finalmente il nostro giardino verticale.

La scelta delle piante è molto importante.

Ed ecco ora 1 consiglio pratico per allestire un giardino verticale:

per la cucina e il salotto è possibile anche usare piante aromatiche come la salvia e il rosmarino. Questo per avere una composizione verde e armoniosa, oltre che per i profumi rilassanti. All’esterno, invece, è preferibile scegliere piante più resistenti, come le piante grasse e la felce. In ogni caso, se si desidera avere più colori nel proprio giardino, il geranio è la migliore opzione. Grazie alla sua varietà e alla scarsa necessità di manutenzione, è il fiore più comune per questo tipo di decorazione.

Lettura consigliata

I vasi rotti sono ottimi per abbellire giardini e terrazze ma pochi sanno che possono anche rinvigorire le piante