Con la primavera ci troviamo spesso a fare anche le pulizie. Questo ci porta a pensare di cambiare anche qualcosa nella nostra casa. C’è chi decide di cambiare la posizione dei mobili o trovare qualche metodo per renderla più luminosa. Altri, invece, si dedicano di più al giardino, magari cercando consigli su come coltivare qualche pianta.

Alcune volte vogliamo solo decorarla un po’. Passate le feste, non ci saranno più luci e uova colorate a rendere le stanze più vivaci. Inoltre, è anche tempo di riordinare il giardino per la bella stagione.

Ci vogliono pochi minuti per fare questa bellissima decorazione fai da te per casa e giardino utilizzando questi oggetti che abbiamo in casa

Si tratta di un simpatico giardino fatato. Come prima cosa ci servirà un cesto di vimini abbastanza profondo. Possiamo usare anche un vecchio vaso in terracotta o in plastica, se non abbiamo un cestino disponibile.

Versiamo della terra all’interno del contenitore fino a riempirlo. In alternativa alla terra, possiamo scegliere della sabbia, per esempio quella per le lettiere dei gatti. Se il contenitore è piccolo, si può anche mettere del riso per avere un effetto ancora più fatato. Iniziamo a decorare con fiori e piccole piante, che possiamo raccogliere oppure comprare.

Sistemiamole in modo da creare un vero e proprio piccolo giardino. Per renderlo ancora più speciale, possiamo mettere una casetta e qualche decorazione.

Nel caso non avessimo nulla in casa di già pronto, possiamo anche crearla fai da te con del cartoncino e degli stuzzicadenti. Disegniamo la facciata e il tetto e ritagliamo. Poi incolliamo o attacchiamo con lo scotch sul retro degli stuzzicadenti. In questo modo potremo fissare facilmente alla terra la nostra finta casa.

Per renderlo un vero mini giardino possiamo anche pensare di piantare delle piccole erbe aromatiche. Questo solo se usiamo la terra ovviamente. Infine, mettiamo anche dei sassolini per creare una specie di percorso che va alla casa. Se vogliamo rendere il tutto più colorato possiamo facilmente dipingerli con della tempera.

Questo facile decorazione può essere messa sia all’interno che all’esterno. Ovviamente, se abbiamo creato una casa di carta dobbiamo pensare ad un modo per coprirla. In ogni caso, è un’ottima idea per rallegrare sia la casa che il giardino.

Ecco quindi che ci vogliono pochi minuti per fare questa bellissima decorazione grazie a oggetti che abbiamo in casa.

Lettura consigliata

Ecco 3 lavoretti fai da te adatti ai bambini facili e veloci per un weekend alternativo