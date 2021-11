La chioma è uno dei motivi di più grande vanità per una donna. Sfoggiare capelli luminosi, sani e belli talvolta diventa un’esigenza vera e propria. Spesso capita, però, che chi ha capelli lisci desideri fortemente i capelli ricci e viceversa. Anche se non è possibile stravolgere le caratteristiche del proprio capello, esistono dei modi per renderlo molto simile a quello che desideriamo.

Per esempio, chi ha capelli sottili deve assolutamente sperimentare come dare volume ai capelli lisci e fini con 10 trucchetti da conoscere subito. Si tratta di poche attenzioni e di qualche efficace furbizia che aiuta a fare apparire la chioma più ampia e voluminosa. Ecco subito di cosa si tratta.

Bisogna partire dal giusto taglio

Quando si tratta di risolvere questo problema, subito pensiamo di dover ricorrere a determinati prodotti che promettono soluzioni rapide.

Eppure, uno dei trucchi più efficaci è proprio azzeccare il giusto taglio di capelli. Per fare un esempio, serve a volumizzare i capelli sottili questo meraviglioso taglio per donne di ogni età.

E anche quest’impareggiabile taglio del momento è un’ottima soluzione per chi ha capelli lisci e vuole più volume.

Un buon hair filler

Esattamente come per le labbra esistono prodotti rimpolpanti, anche per i capelli aiuta molto riempire spazi e buchi causati dal diradamento delle ciocche. Come è possibile? Ovviamente grazie alle extensions, soprattutto nella zona delle tempie e ai lati della testa. Questo è particolarmente utile per le donne più adulte.

La cotonatura

Eseguire una buona cotonatura aiuta i capelli ad apparire più voluminosi. In questo è fondamentale usare una spazzola con setole miste e non un comune pettine. Consigliamo d’insistere particolarmente nella zona del viso.

Attenzione a come portare la riga

Altro elemento fortemente sottovalutato è la giusta posizione della riga. Portare i capelli con la riga nel mezzo li appiattirebbe; meglio portare la riga laterale o un ciuffo vaporoso.

Scegliere i prodotti giusti

Sicuramente aiuta molto anche l’utilizzo di prodotti specifici, specie se si tratta di una mousse per sollevare le radici e migliorare la texture del capello.

Ed ecco pure quali sono gli ultimi 5 consigli da seguire:

asciugare i capelli verso l’alto, ossia spingendo l’aria dalle radici e verso l’alto;

scegliere colorazioni luminose e preferire colpi di sole mirati in alcune zone;

scalare i capelli davanti al viso;

non usare un balsamo non adatto ai propri capelli o usarne troppo;

preferire pieghe mosse come onde morbide, lasciando riposare il capello di tanto in tanto.

