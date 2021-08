L’estate è ormai quasi alle porte e per tutti settembre è sempre un mese di cambiamenti nell’abitazione, nella vita e anche nel look. Quando una donna vuole cambiare inizia sempre dai capelli. Per questo motivo, le Esperte di Beauty di ProiezionidiBorsa hanno pensato a una guida sulle nuove colorazioni di questo periodo.

Infatti, chi cerca capelli da urlo deve scegliere queste incredibili sfumature per l’autunno e l’inverno 2021. Si tratta di tendenze davvero grintose e perfette per un cambio look che non passa inosservato. La parola d’ordine è, però, tonalità “calde”, perché i colori freddi sono ormai un ricordo del passato.

Quali colori scegliere per rinnovare il proprio look a settembre

Iniziamo con le sfumature per chi cerca un biondo caldo e avvolgente. Si assisterà a un ritorno del biondo miele, un biondo con punte di castano e sapienti giochi di luce più chiari. Anche il biondo grano è una novità interessante del momento, una sorta di biondo cenere, ma molto più caldo. E poi il biondo rame o il biondo caramello, ma tutto dipenderà dalla propria carnagione e dal sottotono della pelle.

A regnare sovrano sarà senza ombra di dubbio il castano, caldo e delicato e perfetto per la gran parte delle donne. Suggeriamo di puntare sulla tecnica del foilyage e di scaldarlo un po’ per dare qualche piccolo accento ramato. Fortunatamente, con questa colorazione per capelli non servirà andare dal parrucchiere ogni mese.

Per le donne più scure consigliamo, invece, di puntare sul castano moka, un moro intenso eventualmente da scaldare con qualche riflesso più chiaro.

Le colorazioni rosse avevano già dominato lo scorso inverno e non possono non ritornare anche quest’anno con qualche piccola differenza. La linea guida per chi vuole chiome rosse è quella di ricreare un effetto più naturale possibile.

A chi non ha la fortuna di avere capelli rossi naturali consigliamo di valutare con il parrucchiere qualche piccola schiaritura bionda. Questo servirà a sfoggiare un magnifico rosso ramato senza perdere in naturalezza. Eventualmente, è possibile pensare a una tecnica naturale come questa, che le più coraggiose potranno provare direttamente a casa.

Per donne e ragazze più eccentriche suggeriamo, invece, forti contrasti di colore tra le ciocche davanti e il resto della capigliatura. Le castane potranno pensare a due nette ciocche bionde ai lati del viso per illuminarlo.