La lasagna è uno dei piatti più amati da noi italiani e in tutto il Mondo, per la sua incredibile golosità e la ricchezza di sapore.

Spesso viene considerato il piatto tipico della domenica perché generalmente richiede una lunga preparazione ed è perfetto da condividere con tutta la famiglia.

Ci sono diverse versioni per preparare la lasagna a seconda del nostro gusto personale, con varianti più golose di altre.

Se optiamo per una versione più light, per non assumere troppe calorie, proponiamo questa ricetta leggerissima, sfiziosa e dal risultato gustosissimo.

Diciamo addio ai sensi di colpa con questa leggerissima e sfiziosa lasagna

Si tratta di una versione alternativa della lasagna che richiederà l’utilizzo di un alimento tipico della stagione autunnale, la zucca.

Questa è molto amata oltre che per il suo sapore anche per la sua versatilità, risultando facilmente abbinabile a diverse preparazioni culinarie.

È ideale per essere abbinata ai primi piatti, come ad esempio per preparare un risotto alla zucca squisito e cremoso utilizzando questo incredibile trucchetto.

Iniziamo facendo scaldare la padella sul fuoco con dell’olio, laviamo 2 carote, 2 sedani e 1 cipolla che taglieremo a piccoli cubetti.

Servirà poi 1 kg di zucca a cui dovremo rimuovere la buccia, togliere tutti i semi all’interno, tagliare a dadini e poi aggiungerla alle verdure.

Mettiamo il tutto in padella, a fuoco medio, facciamo cuocere per dieci minuti e trascorso il tempo necessario aggiungiamo dell’acqua in modo da ricoprire le verdure.

Chiudiamo la padella con un coperchio e lasciamo cuocere per un’altra mezz’ora, intanto necessiteremo di 40 grammi di amido di mais.

Versiamolo in un bicchiere pieno d’acqua e, trascorsi i minuti necessari, aggiungiamolo alla zucca in padella insieme a 100 grammi di parmigiano grattugiato.

Come preparare la lasagna

Procuriamoci una pirofila da forno in vetro, poniamo sul fondo della zucca e proseguiamo con uno strato di pasta per lasagne.

Proseguiamo creando vari strati per concludere con la zucca e del parmigiano ben disposto.

Infine, dovremo mettere la lasagna in forno a 180° gradi e lasciar cuocere per una mezz’oretta, sarà pronta quando si sarà formata una crosticina ben croccante.

Dovremo solo poi sfornarla e sarà pronta per essere divorata, sarà perfetta anche da servire in tavola alla famiglia o agli ospiti, a pranzo o cena.

Per dessert invece potremo preparare questa torta di mele ricca di antiossidanti e vitamine molto semplice e veloce da preparare.

Diciamo addio ai sensi di colpa con questa leggerissima e sfiziosa lasagna che potremmo anche personalizzare a seconda dei gusti.

Cosa possiamo aggiungere

Anche se andremo ad aggiungere delle calorie in più, potremo integrare la ricetta con del prosciutto o della mortadella a dadini.

Altrimenti potremmo optare per della pancetta affumicata, sempre tagliata a dadini, abbrustolita leggermente in padella.

