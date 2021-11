Sappiamo bene quanto i capelli siano importanti per le persone. Averli sempre curati e in ordine è sempre un buon biglietto da visita per ognuno di noi.

Che siano dunque lunghi o corti, naturali o tinti, la nostra chioma, infatti, rivela molto della nostra personalità.

Spesso capita però che pur prestando tante attenzioni, non ci soddisfino in pieno. Uno, infatti, degli inconvenienti che capitano più di frequente, soprattutto in questo periodo, è che i capelli non abbiano volume e che quindi si appesantiscano.

Complici, infatti, l’umidità o peggio ancora la pioggia, ci ritroviamo con i capelli schiacciati in testa. Inconveniente che tra l’altro ben può capitare sia a chi li ha lisci sia a chi li preferisce ricci.

Vediamo allora come rimediare ai capelli schiacciati e senza volume.

Spesso il problema è determinato dal taglio. Passato un certo periodo di tempo, infatti, anche quello più bello e ben fatto perde forma e con esso anche la capacità dei nostri capelli di mantenere il volume.

Ecco, quindi, che in questi casi basta semplicemente spuntarli, per riavere forma e voluminosità.

Ma talvolta questo non basta e nonostante l’utilizzo di prodotti volumizzanti, poco dopo lo shampoo e la piega, ci ritroviamo con capelli schiacciati sulla testa.

E allora come possiamo rimediare?

Come dare volume ai capelli e averli bellissimi con questo accessorio ormai dimenticato

Basterà, infatti, avere in casa queste pinzette per capelli che quasi nessuno più usa eppure davvero tanto utili per raddoppiare il volume dei nostri capelli.

Stiamo parlando dei becchi di cicogna.

Quindi se i capelli sono ricci, l’ideale è asciugarli con il diffusore e a testa in giù.

A fine asciugatura, o nel caso dei ricci anche quando i capelli sono ancora umidi, basterà fare questo passaggio. Andiamo infatti a pizzicare mano mano delle piccole ciocche di capelli, e una volta alzate dal cuoio capelluto, le blocchiamo con i becchi di cicogna.

Li terremo così per quanto più tempo è possibile, magari spruzzandoci sopra anche un prodotto fissante.

Quando andremo a togliere i becchi di cicogna, basterà spettinare i capelli direttamente con le mani e il risultato sarà sorprendente.

La stessa operazione la si può tranquillamente fare anche se i capelli sono lisci.

In questo caso però i capelli debbono essere perfettamente asciutti prima di utilizzare i becchi di cicogna.

Dopo l’asciugatura, quindi, procederemo allo stesso modo sopra descritto.

Senza avere paura alcuna di rovinare la piega liscia. A differenza degli altri tipi di mollettine, infatti, i becchi di cicogna conferiscono volume ai capelli senza che gli stessi assumano forme non gradite.

Una volta tolti, infatti, anche in questo caso basterà spettinarli con le mani ed il gioco è fatto.

Abbiamo visto, quindi, come dare volume ai capelli e averli bellissimi con questo accessorio ormai dimenticato.

Approfondimento

