Esistono piatti della tradizione che fanno pensare alla famiglia e ai pranzi della domenica fatti dalla nonna. Uno di questi è sicuramente la pasta al forno: un primo ricco e sugoso che viene spesso modificato e combinato assieme ai più vari e disparati ingredienti.

Un esempio potrebbe essere proprio la pasta al forno con salsiccia e zucca di stagione. Una ricetta semplice e sostanziosa che saprà riempire i nostri stomaci in queste giornate fredde d’autunno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

In questo articolo vedremo allora perché è proprio questa la deliziosa variante di stagione della pasta al forno buona come non mai.

Tutto il necessario per la nostra buonissima ricetta

480 gr di sedani rigati;

150 gr di salsicce;

400 gr di zucca;

300 gr di macinato di vitello;

600 ml di besciamella;

40 gr di parmigiano grattugiato;

1 carota;

2 gambi di sedano;

2 scalogni;

3 cucchiai di concentrato di pomodoro;

10 cl di vino bianco secco;

2 spicchi di aglio;

1 rametto di rosmarino fresco;

prezzemolo fresco;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe nero in grani.

È questa la deliziosa variante di stagione della pasta al forno buona come non mai

Per iniziare andremo a mondare e lavare le carote, il sedano, lo scalogno e il prezzemolo. Una volta puliti per bene tritiamoli e facciamoli soffriggere in un ampio tegame con un filo d’olio a fiamma dolce per circa 5 minuti.

Una volta appassiti, eliminiamo il budello della salsiccia e sgraniamola sulla padella, facendola poi rosolare per 5 minuti a fuoco medio. Alziamo la fiamma, versiamoci dentro il vino e facciamolo sfumare.

Una volta che il vino si sarà assorbito per bene aggiungiamo il concentrato di pomodoro, un po’ d’acqua e regoliamo di sale e pepe. Copriamo il tutto e facciamo continuare la cottura per circa un’ora facendo attenzione ad aggiungere un po’ d’acqua man mano che il ragù si asciuga.

Nel frattempo, sbucciamo la zucca, eliminiamo filamenti, semi e tagliamone la polpa a piccoli cubetti. In un’altra padella tritiamo l’aglio e le foglie di rosmarino facendoli soffriggere per due minuti prima di aggiungere la zucca.

Saliamo e saltiamo la zucca e lasciamola cuocere con il coperchio per circa un quarto d’ora, aggiungendo acqua quando necessario. Alla fine della cottura la zucca dovrà essere morbida ma non troppo, evitando che si sfaldi facilmente.

Nel frattempo, cuociamo la pasta al dente senza salare troppo l’acqua e versiamola poi nella padella con la zucca. Aggiungiamo la metà della besciamella e del parmigiano a fuoco spento e mescoliamo per bene.

Per finire versiamo la pasta assieme alla zucca in una teglia da forno e ricopriamo il tutto con il sugo di salsiccia. Distribuiamo sulla superficie la besciamella e poi il parmigiano avanzati, infornando tutto a 180 gradi per 30 minuti. Appena si sarà formata una crosticina dorata ed invitante, sforniamo e lasciamo a riposare prima di servire bello caldo.

Approfondimento

Ecco come preparare all’ultimo minuto dei deliziosi biscotti di Halloween pronti in appena 40 minuti