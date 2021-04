Con l’arrivo della primavera e in vista dell’estate, chi non vorrebbe avere capelli curati, setosi e una piega sempre impeccabile!

Non tutti sanno che oggi giorno si può. Anche chi ha i capelli ricci, può lisciarli e averli sempre in ordine, con un trattamento cosmetico rivoluzionario, che non ha nulla a che vedere con la classica stiratura, che inevitabilmente li liscia ma al contempo li danneggia.

Vediamo allora come ottenere un incredibile effetto seta e capelli sempre lisci e in ordine nel rispetto della fibra capillare.

Questo trattamento è ricco di sostanze funzionali quali cisteina, cisteamina, sericina, preziosi acidi grassi ed oli, che si fissano nel capello, lo lisciano e lo ristrutturano in modo naturale e nel più totale rispetto della fibra capillare.

Un vero e proprio trattamento di bellezza, che liscia e al contempo nutre, disciplina, idrata, rimodella e rimpolpa il capello, rafforzandone la struttura e producendone un ispessimento del diametro.

Il trattamento per quanto lungo, si svolge in una unica seduta. Gli effetti invece, che ovviamente variano in base alla frequenza con cui si lavano i capelli, durano fino a tre/ quattro mesi,

Vediamo allora in cosa consiste questo trattamento lisciante. Basta avere tre/quattro ore da poter trascorrere dal parrucchiere. L’intento di investire sui nostri capelli! La spesa, infatti è cospicua. Varia anche a seconda della lunghezza dei capelli ma è sicuramente proporzionale agli effetti ottenuti. Sicuramente per chi ha capelli lunghi, trattasi di un vero e proprio investimento sugli stessi, essendo il costo connesso alla lunghezza degli stessi, ma ne vale la pena.

Vediamo allora in che consiste questo trattamento ormai definito nel gergo comune “effetto seta”.

Andiamo per ordine.

Si procede con l’applicazione di un preparato, contenente le sostanze sopra descritte. Lo si lascia in posa per un tempo prestabilito e abbastanza lungo, poi si procede al risciacquo e alla asciugatura.

Il consiglio, ultimato il trattamento, è quello di non lavare i capelli nei tre giorni successivi.

Passiamo allora ai benefici dell’effetto seta:

a) liscia la fibra capillare e la ristruttura;

b) aumenta la forza e la corposità del capello;

c) non altera il colore dei capelli.

A questo punto quindi per avere sempre capelli lisci e in ordine, non resta che prenotare l’effetto seta!

Che succede con questo trattamento?

Che nei mesi successivi, sarà facilissimo gestirli. Addirittura anche chi ha capelli ricci, riuscirà a gestirli, a lisciarli senza bisogno di piastra.

Se invece il trattamento viene fatto su capelli già lisci lisci, ebbene, anche in questo caso i benefici si vedranno. Saranno più corposi, più setosi, più belli alla vista e al tatto.

Appena sarà possibile quindi, non resta che contattare il parrucchiere.

Il consiglio è quello di rivolgersi ad esperti in materia. Diffidare da chi promette risultati eccellenti a costi bassissimi. Ne va della salute dei nostri capelli.

Approfondimento

