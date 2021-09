Quale se non settembre è il mese migliore per rinnovare il nostro look. Non solo l’acqua del mare ma anche il sole, contribuisce a rovinare i nostri capelli. Che le vacanze siano state trascorse al mare o in montagna, quindi, è quasi scontato, che a settembre ci si ritrovi alle prese con doppie punte e chioma sfibrata. Approfittiamone, allora per un cambio di look. Il taglio perfetto è quello che valorizza il viso, cercando di armonizzare e bilanciare le proporzioni. Una volta centrato il taglio, inoltre, sarà anche più facile gestire al meglio i capelli. Potremo lavarli tranquillamente a casa senza correre sempre dal parrucchiere di fiducia.

Ecco il taglio ed il segreto per capelli lunghi e luminosi da fare invidia

Il taglio perfetto per i capelli lunghi ce lo ha proposto Jennifer Lopez in questo ultimo scorcio di estate. Alla ribalta su molti giornali, questa splendida donna, ha sfoggiato un taglio che non è certo passato inosservato. Capelli lunghi e scalati, con ciocche di diversa lunghezza, concentrate soprattutto nella parte frontale. Questo per dare volume e movimento ai capelli. Questo taglio, grazie alle scalature, conferisce volume ai capelli lisci. Allo stesso tempo, facilita l’asciugatura nel caso del mosso.

La frangia a tendine!

Caratteristica peculiare del taglio di Jennifer Lopez, abbiamo detto sono le scalature delle ciocche, ben proporzionate tra loro. Anche sulla parte frontale dove vanno a creare una frangia a tendine. Questa frangia è perfetta per incorniciare il viso, non solo quando terremo i capelli sciolti. Ma anche e soprattutto quando sceglieremo di legarli. Che si opti per una coda o per uno chignon, l’effetto sarà molto chic. Non esitiamo dunque a reperire una foto recente di questa splendida donna che non sbaglia mai un colpo e a fissare un appuntamento con il nostro parrucchiere di fiducia. Tra l’altro questo taglio lungo scalato, ben si presta anche per le lunghezze medie. Ma vi è di più!

La scalatura delle ciocche valorizzerà anche il nostro colore. Soprattutto per chi ama giocare con le sfumature, che anche questo inverno andranno tanto di moda, è questo il taglio per valorizzarle al meglio. Ed allora ecco il segreto che nessuno rivela!

Per avere sfumature ai capelli non sempre è necessario correre dal parrucchiere. Basta, infatti, applicare il colore solo sulla ricrescita e mai sulla lunghezza. Così, con alla base un taglio scalato e applicando il colore solo sulla parte alta della testa, andremo a creare un effetto shatush naturale. Le lunghezze, infatti, inevitabilmente tenderanno a schiarirsi rispetto alla parte alta e l’effetto sarà davvero spettacolare. Ecco, quindi, il taglio ed il segreto per capelli lunghi e luminosi da fare invidia.