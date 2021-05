Ecco un accessorio fashion che poche conoscono e che finalmente ci aiuterà a non rovinare i capelli

I capelli sono considerati il biglietto da visita di una donna. Un taglio, un nuovo colore, possono migliorare, così come rovinare la nostra immagine!

I capelli vanno curati al pari del resto del corpo. Per farlo non è necessario correre sempre dal parrucchiere perché la cura deve essere quotidiana.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Scelto quindi il taglio adatto a noi, fondamentale per gestire poi i capelli e averli sempre al top, il resto possiamo anche farlo a casa.

Vediamo allora come avere capelli dall’effetto seta!

Premesso che una dieta sana ed equilibrata è alla base del nostro benessere. Da una corretta alimentazione, infatti, non possono che trarne benefici anche i nostri capelli.

Detto questo andiamo ora a vedere come curarli. Ma soprattutto a scoprire un accessorio fashion che poche conoscono e che finalmente ci aiuterà a non rovinare i capelli.

Ma andiamo per gradi partendo dall’igiene dei capelli!

Prima di tutto è necessario utilizzare prodotti adatti alla tipologia dei nostri capelli, che varia a seconda del soggetto.

I primi accorgimenti quindi per avere capelli setosi vanno adottati sia nella fase di lavaggio che poi durante l’asciugatura.

Nella scelta dei prodotti potremmo a lasciarci guidare dal parrucchiere di fiducia oppure, scegliere noi ma non a casaccio.

Per ogni tipologia di capelli troviamo in commercio una infinità di prodotti. È fondamentale prestare attenzione agli ingredienti contenuti negli stessi.

Andrebbe sempre letto l’INCI prima dell’acquisto. In questo codice, presente su tutti i prodotti di cosmesi, sono indicati in ordine decrescente gli ingredienti del prodotto.

Nella fase dell’asciugatura poi è fondamentale tenere la temperatura del phon più bassa possibile. Mai usare piastre e ferri sui capelli bagnati e mai usare il phon ad una temperatura troppo alta!

Questi accorgimenti possono bastare per avere capelli setosi?

Sicuramente l’utilizzo di prodotti ad hoc e prestare massima attenzione nella fase della asciugatura, sono comportamenti fondamentali abbiamo visto per avere capelli sani, morbidi e setosi.

Ma c’è un errore che tutte facciamo e che inevitabilmente rovinerà i nostri capelli!

L’utilizzo frequente dell’elastico infatti può rivelarsi deleterio per il benessere dei nostri capelli.

La continua trazione dei capelli, che il suo utilizzo inevitabilmente determina, può causare danni evidenti e talvolta irreparabili!

Ma c’è un accessorio fashion che poche conoscono e che finalmente ci aiuterà a non rovinare i capelli

L’elastico è non solo comodo, perché poco ingombrante, quindi ottimo da tenere in borsa o al braccio per poi usarlo all’occorrenza.

Esso è sicuramente un accessorio di moda che permette di legare i capelli o di realizzare col “fai da te” acconciature tipo chignon, che soprattutto in estate sono irrinunciabili per noi donne.

Per evitare quindi di rovinare i nostri capelli, bisogna necessariamente ricorrere a questo accessorio fashion che poche conoscono e che finalmente ci aiuterà a non rovinare i capelli.

Potremmo infatti optare per i cosiddetti “invisibobble”. Essi hanno rappresentato davvero una piccola rivoluzione. Si tratta di elastici a spirale con superficie liscia, studiati per legare i capelli senza tirarli o rovinarli, e senza aggrovigliarsi tra le ciocche.

Gli invisibobble come accessorio irrinunciabile in vista dell’estate!

Li troviamo in commercio in svariati colori. Questo accessorio fashion che poche conoscono e che finalmente ci aiuterà a non rovinare i capelli, lo potremmo scegliere in vari colori da abbinare al nostro look.

Sarà comodo e fashion tenerlo al braccio per poi utilizzarlo all’occorrenza, senza arrecare danni ai nostri capelli.