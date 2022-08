C’è a chi piace e a chi no, ma non si può certo dire che Netflix non ospiti all’interno del catalogo autentiche pietre miliari del cinema. Nella piattaforma è possibile trovare davvero di tutto, da serie televisive accattivanti, fino a pellicole che hanno fatto storia della settima arte. Da Spielberg a Tarantino, da Scorzese a Nolan, tanti sono i capolavori che possiamo guardarci su Netflix, anche italiani.

Il film cult da non perdere che vogliamo consigliare oggi è stato diretto da due fratelli che nel corso degli anni hanno conquistato un posto di diritto tra i “big” del grande schermo. Tuttavia prima dell’Oscar vinto grazie a “Non è un paese per vecchi” i fratelli Coen diressero il “Grande Lebowski”.

Il film cult da non perdere e da vedere assolutamente su Netflix

Questo film diretto nel 1998 fu inizialmente accolto in maniera abbastanza tiepida dal pubblico ma nel corso degli anni diventerà un vero e proprio must. Non è un caso che nel 2008 venne inserito nella lista dei 500 migliori film di sempre secondo la nota rivista a stelle e strisce Empire.

A rendere leggendaria la pellicola sono i personaggi interpretati in maniera colossale dagli attori. Su tutti Jeff Bridges che interpreta il Grande Lebowski, detto Drugo, ma anche John Goodman e Steve Buscemi. Drugo è un pigro cronico, uno scansafatiche nato, indolente nei confronti della vita. Nulla sembra tangerlo o preoccuparlo, l’importante è che con sé abbia il suo inseparabile Black Russian.

Walter (John Goodman) è un eccentrico reduce della guerra del Vietnam e non mancherà di ricordare a tutti, anche quando non serve, del sacrificio fatto per la patria.

Donny (Steve Buscemi) è l’amico fedele e docile di non troppe parole ma che tutti vorremmo.

La trama

Il pretesto che dà il via alla trama del film è l’ingresso di 2 brutti ceffi all’interno della casa del povero Drugo. I due minacciano Drugo di risarcire immediatamente i debiti che la moglie ha maturato nei confronti di personaggi di malaffare. Sbigottito dalla richiesta, Drugo dirà di non avere nessun debito e tantomeno nessuna moglie. I 2 malviventi si renderanno conto di aver sbagliato persona essendo incappati in un assurdo caso di omonimia ma, non paghi dei danni già fatti, decideranno di insozzare il tappeto di Drugo urinandoci sopra. Da qui Drugo si rivolgerà all’omonimo che i delinquenti stavano cercando, che invece è un vecchio miliardario, per pretendere un risarcimento del danno. Da questo momento in poi una serie di eventi assurdi ci trascineranno all’interno del film, facendocene innamorare.

