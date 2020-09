Le castagne sono un frutto molto nutriente e versatile in cucina. Si possono cucinare in tanti modi, dal salato al dolce. Come cuocere le castagne al microonde, al forno e bollite non è difficile.

Castagne al microonde

Con il microonde si avranno le castagne cotte in poco tempo e nella quantità desiderata.

Ingredienti per due persone

20 castagne;

15 cl di acqua.

Procedimento

Incidere le castagne con un coltello sulla parte bombata, facendo attenzione a non intaccare la polpa, ma solo la buccia. Se si riesce, sarà più semplice andarle poi a sbucciare. Metterle in una ciotola completamente ricoperte di acqua. Lasciarle a bagno per una decina di minuti in modo da far ammorbidire la buccia.

Scolare le castagne, e disporle sul piatto del microonde, senza sovrapporle, e con il taglio rivolto verso l’alto.

Cuocerle a 750- 800 W per 5 minuti. Si vedranno le bucce aprire, in modo tale da poter verificare la cottura. Se sono dei marroni, la cottura dovrà essere prolungata per altri due minuti.

Una volta cotte, inserirle in un sacchetto di carta e lasciarle riposare per 5 minuti.

A questo punto, possono essere sbucciate e mangiate, oppure usate per le tante preparazioni un cucina.

Cottura al forno

Il trucco per cuocere delle ottime castagne al forno, è quello di farle stare in ammollo in acqua per un’ora.

Ingredienti per tre persone

500 g. di castagne;

acqua quanto basta.

Procedimento

Scegliere delle castagne che abbiano la stessa dimensione, in modo che possano raggiungere tutte lo stesso grado di cottura.

Incidere le castagne sul dorso, e metterle in una ciotola colma d’acqua per circa un ora. Asciugarle con un panno. Prendere una teglia, foderarla con della carta da forno, e disporre le castagne senza sovrapporle.

Nel frattempo, preriscaldare il forno a 180 gradi, con cottura statica.

Inserire la teglia nella parte centrale del forno.

Se le castagne hanno una dimensione medio-grande, hanno bisogno di una cottura che va dai trenta ai trentacinque minuti, di dimensione medio- piccola. La cottura non deve superare i venti, venticinque minuti.

Sfornare le castagne e servirle calde.

Castagne bollite

Ingredienti

1 kg di castagne

2 foglie di alloro

Sale marino q. b.

Procedimento

Lavare bene le castagne e metterle in una pentola colma d’acqua. Per un chilo di castagne occorrono circa tre litri d’acqua.

Aggiungere l’alloro e il sale e fare cuocere.

Bisogna calcolare la cottura di 40 minuti per le castagne medie e di un ora per quelle grandi, a inizio della bollitura dell’acqua.

Trascorso questo tempo, scolare le castagne ed avvolgerle in un panno asciutto e pulito.

Sbucciare e pulire le castagne quando sono ancora tiepide.

Per sbucciare le castagne facilmente si può versare un po’ di olio nell’acqua di cottura.

Sapere come cuocere le castagne al microonde, al forno e bollite è importante, perché si può decidere in base al tempo che si ha a disposizione, quale cottura scegliere.

Approfondimento

