Sentite un leggero languorino? Beh, allora dovete provate la torta di carote e mandorle. Un dolce senza rimpianti

La rubrica di cucina di ProiezionidiBorsa pullula ormai di ricette e creazioni che spaziano dalle più semplici alle più complesse preparazioni.

Questa volta è il turno della torta di carote e mandorle che indiscutibilmente è inserito nella categoria, “dolci facili e dove trovarli”. In realtà questa ricetta non ha bisogno di tante presentazioni, grazie ai due ingredienti genuini e preziosi come le carote e le mandorle.

Se a quest’ora sentite un leggero languorino ma non volete appesantirvi troppo, non disperate! La ricetta e facile e veloce, inoltre per essere una torta è anche piuttosto sana e delicata. Passiamo subito all’occorrente

Ingredienti

300 g di carote;

150 g di farina 00;

150 g di mandorle (possibilmente pelate);

90 g di olio di semi;

3 uova;

100 g di zucchero;

70 g di zucchero di canna (facoltativo);

1 cucchiaino di estratto di vaniglia;

1 bustina di lievito per dolci;

Sale q.b.

Preparazione

Partite dalle carote, sbucciate e grattugiate, poi con l’aiuto di un mixer, frullate le carote insieme alle mandorle. Se volete adesso potete aggiungere un cucchiaio di zucchero di canna, ma non è fondamentale per la riuscita del dolce. In una ciotola versate le uova e lo zucchero e mescolate fin quando il composto non sarà spumoso e omogeneo. A questo punto aggiungete l’olio poco a poco. Unite tutti gli ingredienti ed aggiungete l’estratto di vaniglia. Lavorate

Successivamente setacciate la farina ed il lievito ed incorporateli all’impasto. Mescolate energicamente ed aggiungete un pizzico di sale. Prendete uno stampo e foderatelo con la carta da forno, meglio se precedentemente bagnata e strizzata. Infornate a 180° per 30 minuti. Prima di servire la vostra torta spolverate con uno strato di zucchero a velo.

