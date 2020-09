Con la venuta dell’autunno, le castagne non devono mancare nelle cucine di tutti. Possono essere utilizzate per cucinare piatti salati, gustosi e salutari.

Ecco come cucinare la pasta con castagne e speck in modo facile e veloce

Per la preparazione di questo primo piatto occorrono solamente 15 minuti, una cottura di 10 minuti per un tempo totale di 25 minuti.

Ingredienti per due persone

200 g di spaghetti o tagliatelle;

Olio di oliva;

1/2 cipolla bianca;

50 g di speck;

100 g di castagne lesse;

sale;

pepe nero;

prezzemolo;

pecorino grattugiato.

Il procedimento di come cucinare la pasta con castagne e speck in modo facile e veloce

Mettere le castagne in una pentola con dell’acqua e portare ad ebollizione. Lasciare bollire per circa 40 minuti.

Una volta cotte, scolare l’acqua e quando le castagne saranno tiepide, pulirle e tagliarle a pezzetti piccoli e tenerle da parte.

Prendere una padella, versare un paio di cucchiai di olio ed il trito di cipolla.

Soffriggere la cipolla e aggiungere lo speck tagliato a pezzetti.

Fare rosolare un pò e aggiungere le castagne tagliate a pezzetti piccoli.

Aggiungere un pò di sale, mezzo mestolo di acqua calda e fare insaporire per qualche minuto.

Nel frattempo cuocere la pasta, mettere un pò di acqua di cottura da parte, e quando sarà molto al dente versarla nella padella con il sugo di castagne, aggiungendo, se necessario, l’acqua di cottura della pasta.

Quando la cottura è terminata aggiungere del pecorino grattugiato, una manciata di pepe nero e il prezzemolo.

Questo piatto è indicato per chi ha poco tempo da dedicare alla cucina, ma vuole mangiare sano. Ricordiamo che le castagne, contengono una miniera di proprietà e rimedi naturali per le ossa, i muscoli e la circolazione.

Cento grammi di castagne, regalano il nove per cento del ferro di cui si ha bisogno, il dieci per cento del potassio, e il quattordici per cento del magnesio.

La castagna si può usare come rimedio naturale per i problemi intestinali, per i muscoli e per le ossa, e per migliorare la circolazione.

Contiene vitamine del gruppo B2 e PP, acido folico, fibre, sali minerali, fosforo e potassio.

Per questi motivi, le castagne dovrebbero essere consumate circa tre volte a settimana, specie nei periodi di stanchezza e stress.