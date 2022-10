La cheesecake senza cottura fatta in casa senza mascarpone

Spesso rinunciamo a preparare la cheesecake perché crediamo sia un dolce laborioso. Invece per questo dolce che stiamo per vedere bastano 20 minuti e non serve accendere il forno.

È una versione elegante, degna di uno chef stellato. Potremo fare un figurone con amici e parenti portando in tavola questo dolce moderno e goloso.

Essendo una cheesecake fredda, sarà bene utilizzare uno stampo a cerniera per avere meno difficoltà nel toglierla dalla teglia.

La cheesecake senza cottura fatta in casa a regola d’arte

Sarà utile dividere gli ingredienti per le 3 preparazioni da assemblare.

La base della cheesecake sarà quella classica. Per cui avremo bisogno di 180 g di biscotti secchi e 90 grammi di burro.

Dovremo polverizzare i biscotti. Possiamo farlo con un mixer oppure inserendoli in un sacchetto per alimenti e passando il mattarello per sbriciolarli. Il burro dovrà essere fuso e lo dovremo amalgamare con i biscotti sbriciolati per ottenere un composto modellabile. Con questo rivestiremo il fondo dello stampo precedentemente ricoperto con carta forno. Mettiamo in frigorifero la base per circa 15 minuti.

La crema necessita dei seguenti ingredienti:

350 ml di panna liquida;

350 g di formaggio spalmabile;

70 g di zucchero;

8 g di colla di pesce;

50 ml di latte;

qualche goccia di essenza di vaniglia;

50 g di mandorle tostate.

Come si fa la crema della cheesecake al caramello salato

Ammolliamo la gelatina nel latte freddo. Montiamo con le fruste elettriche la panna e poi aggiungiamo zucchero e formaggio, continuando ad utilizzare le fruste. Otterremo così un composto gonfio e spumoso. Il latte con la gelatina dovrà essere messo sul fuoco per sciogliere i fogli a fiamma bassa. Filtreremo il liquido versandolo nel composto al formaggio e amalgameremo per distribuire uniformemente la gelatina. Per completare la crema, dovremo arricchirla con le mandorle triturate e la vaniglia. A questo punto potremo ricoprire la base di biscotti con la farcia.

Cosa serve per decorare il dolce

Anche se la cheesecake senza cottura fatta in casa è semplice, dovremo avere un’idea innovativa per la decorazione. È in questa fase che un dolce al cucchiaio banale può diventare gourmet.

Procuriamoci:

150 g di panna liquida;

150 g di zucchero;

2 g di sale;

1 noce di burro.

Grazie a questi ingredienti otterremo un caramello salato che darà carattere al nostro dessert. In un pentolino cuociamo a fiamma bassa lo zucchero per ottenere il caramello. In un altro padellino riscaldiamo la panna e togliamola dal fuoco immediatamente prima dell’ebollizione. Uniamo la panna al caramello, aggiungiamo i 2 grammi di sale continuiamo a mescolare a fiamma bassa, fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Filtriamo la salsa e lasciamola raffreddare.

Portiamo in tavola le fette di cheesecake con poco caramello salato e qualche mandorla tostata. La restante salsa potrà essere servita in un bricchetto, in modo che i commensali possano aggiungerne la quantità che preferiscono.

